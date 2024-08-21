Kenali Bahaya Bleaching Rambut, Bisa Sebabkan Kebotakan?

BELUM lama ini selebgram Fadil Jaidi mengungkap masalah kerontokan rambut yang dialaminya. Fadil menceritakan dirinya mengalami kerontokan parah hingga mengalami kebotakan.

Fadil pun menceritakan penyebab kerontokan rambutnya ialah karena pernah melakukan bleaching berkali-kali. Dia mengatakan kulit kepalanya iritasi hingga kini mengalami kebotakan. Pemutihan rambut atau bleaching merupakan salah satu tren perawatan rambut masa kini yang paling populer.

Bila Anda ingin menjadi pirang, mewarnai rambut dengan warna cerah, atau sekadar menambahkan highlight, membleaching rambut memerlukan penggunaan pemutih rambut.

Namun, tidak seperti pewarna rambut, bleaching lebih agresif dan dapat memengaruhi kesehatan dan tekstur rambut secara signifikan. Bila tidak sesuai prosedur, bleaching rambut berbahaya dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Bahaya dari Bleaching Rambut

Sebagian besar produk pemutih rambut mengandung dua jenis bahan kimia yakni zat alkali dan zat pengoksidasi. Misalnya, dalam pemutih, etanolamin atau amonia menyediakan kondisi alkali yang diperlukan untuk mencerahkan, sementara hidrogen peroksida (H2O2) membantu dalam oksidasi.

Dikutip WebMD, Rabu (21/8/2024) bila rambut dibleaching terutama jika dilakukan beberapa kali, dapat menyebabkan perubahan permanen pada tekstur rambut Anda. Rambut Anda mungkin menjadi lebih kering, lebih tebal, atau lebih kasar setelah sering diputihkan.

Helaian rambut Anda juga akan membengkak. Zat pemutih menyebabkan kutikula rambut Anda membengkak sehingga rambut Anda tampak lebih bervolume setelah sesi pemutihan. Efek samping yang terkait dengan pemutihan rambut bervariasi dalam tingkat keparahannya.

Salah satu masalah umum adalah bau amonium hidroksida yang masih tertinggal. Bleaching ini juga dapat membuat rambut Anda lebih lemah dan lebih rentan patah. Bleaching juga menyebabkan 15 persen hingga 20 persen pita protein rambut putus. Keratin adalah protein utama yang menyusun rambut Anda.

Jadi, ketika keratin putus, helaian rambut kehilangan integritas strukturalnya dan menjadi rapuh. Selain masalah-masalah kecil, pemutihan rambut juga menimbulkan beberapa risiko serius, termasuk kulit kepala terbakar.

Mereka yang menggunakan bahan pemutih yang kuat atau alat penata rambut yang dipanaskan setelah pemutihan sering kali menghadapi risiko kulit kepala terbakar.