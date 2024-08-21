Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Menghilangkan Trauma Perselingkuhan, Berkaca Kasus Azizah Salsha dan Pratama Arhan

Kesya Fatharani Shafa , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:09 WIB
Cara Menghilangkan Trauma Perselingkuhan, Berkaca Kasus Azizah Salsha dan Pratama Arhan
Cara menghilangkan trauma perselingkuhan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CARA menghilangkan trauma perselingkuhan, wajib dipahami. Seperti diketahui, saat ini viral kasus perselingkuhan dalam rumah tangga Azizah Salsha dan Pratama Arhan.

Jagat media sosial dihebohkan dengan kabar dugaan Azizah Salsha menjadi penyebab kandasnya hubungan selebgram cantik, Rachel Vennya dengan sang kekasih, Salim Nauderer. Kabar ini mencuat setelah isi Direct Message (DM) Rachel Vennya dibongkar akun X @pingachm.

Dalam isi DM itu terlihat, Rachel Vennya disebut dihubungi Pratama Arhan yang memberitahukan adanya dugaan perselingkuhan antara Azizah Salsha dan Salim Nauderer. Ironisnya, kabar di atas muncul tepat di hari jadi atau anniversary pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang jatuh pada tanggal 20 Agustus.

Merangkum dari Verywellmind, Rabu (21/8/2024) perselingkuhan dapat menyebabkan dampak emosional yang mendalam, mirip dengan gangguan stres pascatrauma atau Post Infidelity Stress Disorder (PISD). Gejala seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan mempercayai orang lain bisa sangat berat, tetapi ada cara untuk mengatasinya.

Post Infidelity Stress Disorder (PISD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi psikologis yang dialami seseorang setelah mengetahui bahwa pasangan mereka telah berselingkuh. Meskipun tidak diakui resmi dalam DSM-5, PISD sering dibandingkan dengan gangguan stres pascatrauma (PTSD) karena gejalanya yang mirip.

Apa Itu Post Infidelity Stress Disorder?

Post Infidelity Stress Disorder (PISD) adalah gangguan kecemasan yang bisa muncul setelah mengetahui pasangan berselingkuh. Ini dapat sangat menghancurkan secara emosional, mirip dengan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Studi 2021 memperkirakan bahwa antara 30 persen hingga 60 persen orang yang dikhianati mengalami gejala kecemasan, depresi, dan PTSD.

Istilah PISD pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Dennis C. Ortman pada 2005. Dalam studinya, Ortman menggambarkan pengalaman seorang wanita yang kesulitan mengatasi rasa sakit akibat pengkhianatan, meskipun telah bercerai dan mengusir suaminya. Ini akan membahas gejala, penyebab, serta pengobatan dan strategi mengatasi PISD.

Beberapa gejala PISD meliputi:

Pratama Arhan dan Azizah Salsha

1. Kecemasan dan Depresi

Rasa cemas berlebihan, perasaan putus asa, dan kesedihan mendalam sering muncul setelah pengkhianatan.

2. Kilasan atau Flashback

Seseorang mungkin mengalami ingatan berulang tentang perselingkuhan, yang menyebabkan rasa sakit emosional.

3. Kesultan Percaya Lagi

Setelah mengalami pengkhianatan, korban mungkin mengalami kesulitan untuk mempercayai pasangan atau orang lain di masa depan.

4. Insomnia atau Gangguan Tidur

Kesulitan tidur atau mimpi buruk terkait pengkhianatan sering terjadi.

5. Hypervigilance

Seseorang mungkin menjadi sangat waspada terhadap tanda-tanda pengkhianatan, bahkan dalam situasi yang sebenarnya aman.

Cara Menghilangkan Trauma Perselingkuhan

Penyembuhan PISD biasanya memerlukan waktu dan dukungan yang signifikan. Terapi, baik individu maupun pasangan, sering disarankan untuk membantu memproses emosi yang kompleks dan memulihkan kepercayaan.

Faktor-faktor Predisposisi

Beberapa orang mungkin lebih rentan terhadap PISD, termasuk:

1. Orang yang pernah mengalami trauma atau kekerasan di masa lalu.

2. Orang dengan masalah kepercayaan dan sikap hypervigilant dalam hubungan.

3. Orang dengan rasa harga diri yang rapuh dan kepribadian tergantung.

4. Orang dengan pandangan negatif terhadap dunia, diri sendiri, dan orang lain.

5. Orang yang mengalami kesulitan dengan codependency.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement