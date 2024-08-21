Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

JDN IDI Soroti Pinalti Dokter PPDS yang Ingin Resign, Berharap Ada Jalan Keluar dari Pemerintah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |21:00 WIB
JDN IDI Soroti Pinalti Dokter PPDS yang Ingin Resign, Berharap Ada Jalan Keluar dari Pemerintah
IDI soroti penalti dokter PPDS yang ingin resign. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

AKSI perundungan di balik kematian dr. Aulia Risma Lestari peserta PPDS UNDIP Semarang di RSUP Kariadi terus bergulir. Koordinator Junior Doctor Network (JDN) IDI, dr. Tommy Dharmawan lantas ikut buka suara.

Dia menyoroti rencana dr. Aulia yang sempat mengajukan resign namun terhalang karena mahalnya penalti yang harus dia bayar. Sebab, dr. Aulia diketahui menempuh PPDS lewat jalur beasiswa. Alhasil, dr. Aulia diduga telah mengalami ‘burn out’ sehingga memilih mengakhiri hidupnya.

Menurut dr.Tommy, hal tersebut justru harus menjadi perhatian Pemerintah. Dia menilai, dokter PPDS yang telah mengalami burn out dan ingin keluar seharusnya bisa diberi jalan atau solusi atas biaya pinalti tersebut.

Dokter

"Itu kan jadi suatu simalakama ya, ketika (mahasiswa) PPDS sudah burn out, sudah pengen keluar, sudah merasa tidak cocok, nah itu harus diberikan way out,” ujar dr.Tommy, dalam Media Briefing mengenai Bullying PPDS bersama PB IDI & JDN IDI, Rabu (21/8/2024).

“Karena ketika PPDS keluar ini yang bermasalah adalah nilai dari akreditasi dari program studi itu turun. Kalau PPDS keluar dari yang tidak seharusnya waktu belajarnya," katanya.

Dokter Tommy menyebut, pemerintah juga harus mulai memikirkan solusi bagi para mahasiswa PPDS anestesi yang mulai stres dan tak lagi sanggup menjalani pendidikannya. Salah satunya, karena faktor jam kerja yang berat.

“Poin penting buat pemerintah untuk atasinya bagaimana kalau ada PPDS burn out itu ataupun ingin keluar karena tidak sesuai dengan pola kerjanya. Misalnya tidak kuat dengan jam kerjanya, tentu saja PPDS anastesi itu jam kerjanya berat ya seperti penyakit dalam dan bedah, kalau tidak kuat berikan way outnya," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/481/3068590/profil-doktif-yang-viral-di-tiktok-karena-bongkar-skincare-overclaim-2xy4OKOoVc.jpg
Profil DokTif yang Viral di TikTok karena Bongkar Skincare Overclaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/481/3066535/profil-dokter-djaja-surya-atmadja-ahli-forensik-dna-rscm-45OMiQuITt.jpg
Profil Dokter Djaja Surya Atmadja, Ahli Forensik DNA RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/481/3065629/profil-dokter-taufik-eko-nugroho-kaprodi-anestesiologi-undip-yang-dilaporkan-keluarga-dokter-aulia-risma-xlZPzpTxqF.jpg
Profil Dokter Taufik Eko Nugroho, Kaprodi Anestesiologi UNDIP yang Dilaporkan Keluarga Dokter Aulia Risma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064197/wamenkes-sebut-indonesia-masih-kekurangan-120-ribu-dokter-umum-LDIOdu3g77.jpg
Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064077/wamenkes-dante-sebut-59-persen-dokter-spesialis-terkonsentrasi-di-pulau-jawa-IQGo0P6k4k.JPG
Wamenkes Dante Sebut 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/481/3061319/prilly-latuconsina-ternyata-sempat-bercita-cita-jadi-dokter-anak-jRZ0pIEpvI.jpg
Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement