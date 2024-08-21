Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Segera Umumkan Penyebab Kematian Mahasiswi PPDS UNDIP

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |20:00 WIB
Menkes Segera Umumkan Penyebab Kematian Mahasiswi PPDS UNDIP
Kemenkes segera umumkan penyebab kematian dokter PPDS UNDIP. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan segera umumkan penyebab kematian mahasiswi Universitas Diponegoro (UNDIP) dr. Aulia Risma yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di RS Dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Menkes mengatakan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus meninggalnya Aulia. Meskipun, dia mengklaim telah mengetahui secara gamblang kasus yang menimpa Aulia. Namun, enggan merinci temuan tersebut.

"Ya mudah-mudahan secepatnya nanti bisa polisi sama Kementerian Kesehatan. Jadi sudah cukup gamblang dan jelas apa yang terjadi. Tapi biarkan polisi yang sedang melakukan penyelidikan," ujar Menkes usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Dokter

Menkes pun mengatakan pihaknya juga sudah bertemu keluarga dokter Aulia. Tetapi, Menkes Budi enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan keluarga Almarhumah.

"Saya kemarin sudah ketemu keluarga, sudah ketemu ibunya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menkes memastikan bahwa mahasiswa UNDIP meninggal akibat bunuh diri, setelah ditemukan dari bukti catatan harian.

"Kita sudah menemukan, ada bukti catatan hariannya. Jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya dia seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya," kata Menkes di Istana Wapres beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
      
