HOME WOMEN HEALTH

Ketua JDN IDI Ungkap Jam Kerja Peserta PPDS Tidak Manusiawi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |19:00 WIB
Ketua JDN IDI Ungkap Jam Kerja Peserta PPDS Tidak Manusiawi
IDI sebut jam kerja dokter PPDS tidak manusiawi. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

KETUA Junior Doctors Network IDI (Official JDN yang diakui World Medical Association), dr Tommy Dharmawan, SpBTKV, PhD menyebut ada beberapa kendala yang dialami oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Salah satu kendalanya adalah jam kerja yang tidak manusiawi.

Dia mengatakan masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi beberapa negara tetangga. Misalnya peserta PPDS mulai bekerja pukul 05.00 WIB dan selesai pukul 21.00 WIB.

“Jadi memang problem jam kerja yang tidak manusiawi cukup lumrah dan terjadi di seluruh dunia,” ujar dr Tommy dalam Media Briefing mengenai Bullying PPDS bersama PB IDI & JDN IDI, Rabu (21/8/2024).

Dokter Tommy menjelaskan waktu ideal yang direkomendasi untuk bekerja adalah 80 jam per minggu. Lebih dari itu, akan membuat peserta PPDS mengalami burn out dan berakibat pada pelayanan pasien yang tidak baik.

Dokter

Halaman:
1 2
      
