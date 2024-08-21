Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alia Bhatt dan Kareena Kapoor Kecam Insiden yang Menimpa Dokter Moumita di India

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |08:00 WIB
Alia Bhatt dan Kareena Kapoor Kecam Insiden yang Menimpa Dokter Moumita di India
Kasus pembunuhan dokter di Indonesia. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

BELAKANGAN ini dokter Moumita Debnath menjadi sorotan publik di seluruh dunia. Sebab, dokter magang berusia 31 tahun di Kolkata, India itu meninggal dunia usai diduga diperkosa.

Jasadnya ditemukan berlumuran darah pada 9 Agustus di RG Kar Medical College and Hospital yang dikelola pemerintah. Insiden ini pun turut menggugah hati bintang Bollywood Alia Bhatt dan Kareena Kapoor.

Melalui unggahan Instagramnya, Alia Bhatt menyebut bahwa insiden yang menimpa Moumita kembali mengingatkan para wanita bahwa kaumnya sulit untuk merasa aman dimanapun berada.

Insiden tersebut turut membuat Alia memutar kembali ingatan pada tragedi Nirbhaya yang memilukan dimana pemerkosaan pembunuhan serupa sudah pernah terjadi pada 2012 terhadap mahasiswi 23 tahun dalam sebuah bus menuju Delhi. Selama 12 tahun berlalu, seolah tak ada perubahan akan keamanan bagi para wanita di India.

Alia Bhatt

"Pemerkosaan brutal lainnya. Satu hari yang menyadarkan perempuan-perempuan tidak aman, di mana pun. Kekejaman parah lainnya yang mengingatkan kita sudah lebih satu dekade sejak tragedi Nirbhaya, tapi belum ada perubahan," tulis Alia Bhatt.

Dalam unggahan itu pula, istri Ranbir Kapoor ini mengutip data yang menemukan bahwa 30 persen dari dokter dan 80 persen perawat di India adalah perempuan. Sejak 2022, kejahatan terhadap perempuan meningkat empat persen dan lebih dari 20 persen adalah pelecehan serta pemerkosaan.

Ditemukan pula bahwa hampir 90 kasus pemerkosaan dilaporkan setiap hari di India pada 2022. Sehingga, Bhatt meminta kepada para pemangku kepentingan di India untuk selalu memprioritaskan keamanan bagi wanita. Terus melindungi dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

"Permintaan saya kepada para penguasa. FOKUS pada keselamatan wanita. FOKUS pada penciptaan ruang aman dan peningkatan semua jalur perlindungan. FOKUS pada alasannya. Sudah jelas, bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar dengan cara masyarakat kita berfungsi saat ini," ujarnya.

Alia merasa permasalahan ini harus dituntaskan dari akarnya demi perubahan yang besar sehingga tak ada lagi kejadian serupa di masa depan.

Halaman:
1 2
      
