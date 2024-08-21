Fore Coffee Ekspansi Bisnis lewat Konsep Inovatif Rental Revenue Sharing

FORE Coffee, pelopor tren kopi Indonesia, membuka outlet ke-208 yang tersebar di lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia. Kesuksesan ini berkat konsep kemitraan unik yang dirancang oleh Vico Lomar, Co-Founder & CEO Fore Coffee.

Konsep kemitraan yang dinamakan ‘Rental Revenue Sharing’ ini menawarkan solusi bisnis multiguna yang mendukung ekspansi Fore Coffee di Indonesia dan luar negeri. Model kemitraan inovatif ini bertujuan untuk berkolaborasi dengan mitra dan investor, menyediakan model berbeda dari model waralaba tradisional.

Kemitraan Rental Revenue Sharing memungkinkan investor untuk berkolaborasi dengan Fore Coffee dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan, sementara Fore Coffee mengelola operasional dan branding. Model ini memastikan hubungan yang saling menguntungkan, menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak dalam mencapai kesuksesan bisnis.

“Konsep inovatif yang sepenuhnya milik kami ini lahir dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara kami dengan para mitra bisnis. Saat ini, konsep ini mencerminkan komitmen kami terhadap pertumbuhan inovatif dan kolaborasi komunitas,” jelas Vico Lomar, Co-Founder & CEO, Fore Coffee.

“Model ini tidak hanya memungkinkan kami untuk memperluas jejak, tetapi juga menyediakan peluang yang sangat baik bagi mitra untuk bergabung dengan Fore Coffee dalam memberikan pengalaman kopi yang luar biasa sambil berbagi kesuksesan usaha,” tambahnya.

Menurutnya model bisnis ini bukan model waralaba, melainkan sebuah pendekatan kemitraan unik dimana Fore Coffee dan mitra investor berbagi tanggung jawab dan manfaat. Dengan memisahkan kepemilikan aset dan manajemen operasional, Fore Coffee memastikan bahwa setiap mitra dapat fokus pada keunggulan mereka.

“Model ini menyediakan cara yang fleksibel dan tidak terlalu padat modal bagi investor untuk memasuki bisnis kopi yang menguntungkan, didukung oleh brand dan keahlian operasional Fore Coffee,” katanya.