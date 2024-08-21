Gaya Azizah Salsha Jinjing Tas Harga Rp84 Juta

AZIZAH Salsha tengah mencuri perhatian publik. Istri pesepakbola Timnas Indonesia, Pratama Arhan itu diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer mantan kekasih Rachel Vennya.

Tak ayal potret Azizah Salsha selama ini pun turut ikut jadi sorotan. Menelisik dari akun Instagram-nya @azizahsalsha_ putri dari anggota DPR RI Andre Rosiade ini memang kerap tampil dengan gaya penampilan mewah, yang ditotal bisa mencapai ratusan juta.

Bukan hanya setelan busana branded, Azizah Salsha yang akrab disapa Zize ini juga diketahui kerap memakai tas-tas branded yang harganya cukup mahal. Seperti pada potret yang dibagikan pada 21 Juli 2024, ia terlihat tampil dengan busana simple tapi stylist.

Zize memadukan crop top putih dengan celana jeans yang menutupi bagian kaki. Ia membiarkan pusarnya dan pinggangnya yang ramping terlihat jelas. Untuk alas kaki, Azizah Salsha memilih memakai sneaker.

Foto: Instagram @azizahsalsha_

Bak seorang model profesional, Azizah Salsha berproses berdiri di atas anak tangga sambil bersandar ke tembok. Penampilannya makin keren dengan tambahan tas yang ia bawa.