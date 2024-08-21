3 OOTD Feminin ala Azizah Salsha yang Diduga Selingkuh dengan Salim Nauderer

SELEBGRAM Rachel Vennya menuding mantan pacarnya Salim Nauderer berselingkuh dengan Azizah Salsha. Bahkan dia menyebut mengetahui perselingkuhan mereka justru dari suami Azizah, yakni Pratama Arhan.

Kabar ini tentu membuat heboh netizen, mereka pun lantas melihat kembali rekam jejak Azizah Salsha (Zize) yang tampaknya sudah dikhawatrikan para sahabatnya setahun silam. Kala itu, Zize menggelar bridal shower jelang pernikahannya, dengan Pratama Arhan, pada 20 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, para sahabat Zize memberikan sebuah kue yang uniknya memiliki tulisan "Azizah Jangan Selingkuh". Saat itu pesan tersebut seperti sebuah candaan, tapi baru setahun kemudian kue tersebut memiliki makna yang mendalam.

Menikah muda di usia 19 tahun, Zize memang memiliki penampilan lebih dewasa dibanding seusianya. Dia kerap memadukan berbagai outfit dengan selera fashion modern sehingga menghasilkan tampilan yang modis. Tidak heran jika Gen Z melihat Azizah Salsha sebagai inspirasi fashion dalam berpakaian.

Nah, berikut 3 penampilan Azizah Salsha dengan tampilan femininnya, seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Sweater Biru



Azizah Salsha tampak memakai sweater biru muda yang dihias dengan kalung mutiara menutupi lehernya. Dia pun memadukannya dengan rok wool biru berpotongan lucu.

Azizah pun memamerkan koleksi tas bermotif bunga, Floral Wristband Crossbody Bag. Penampilan Azizah ini memang terlihat simple namun manis, ditambah dengan sepatu aksen tali yang menyempurnakan penampilannya.

Tampilan Kasual



Azizah memilih tampilan yang lebih kasual. Namun, ia berhati-hati dalam memilih warna yang eye-catching agar OOTD-nya tidak terlihat datar atau membosankan. Ia memadukan Noel Cardigan berwarna wasabi dengan T-shirt putih sederhana dan celana lurus hitam.

Tas kecil tapi berkepribadian besar, Azizah Salsha tampil menawan dalam tas duffel mini ini. Kamu juga bisa meniru trik ini dengan memilih satu item dengan warna mencolok untuk memeriahkan keseluruhan busanamu.