MINUM kopi sebelum berkegiatan rasanya jadi pilihan banyak orang. Bukan tanpa alasan, kopi mengandung kafein, yang merupakan zat stimulan yang dapat merangsang sistem saraf pusat.

Nah, kafein dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan energi, sehingga membuat seseorang merasa lebih segar dan siap untuk menjalani aktivitas.

Tak hanya itu, kafein dalam kopi juga dapat merangsang produksi hormon kortisol, sehingga dapat meningkatkan mood dan konsentrasi. Hal ini dapat membuat seseorang merasa lebih semangat dan siap menghadapi tugas-tugas sehari-hari.

Selain efek fisiknya, minum kopi juga dapat memiliki manfaat psikologis. Bagi sebagian orang, minum kopi di pagi hari dapat menjadi rutinitas yang memberikan perasaan kenyamanan dan kebiasaan yang membangkitkan semangat.

Kabar baiknya, buat kamu yang lagi butuh kopi dengan harga hemat, manfaatkan saja promo spesial Tomoro Coffee pakai QRIS BRImo. Lantas, seperti apa detail promonya?

Manfaatkan Buat Beli Kopi Favoritmu di Tomoro Coffee

Seperti diketahui, Tomoro Coffee merupakan sebuah kedai kopi yang menawarkan berbagai menu kopi dan non-kopi di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di NUS Business School Hon Sui Sen Memorial Library di Singapura lho. Tomoro Coffee memiliki komitmen untuk menyajikan kopi berkualitas dengan harga terjangkau.