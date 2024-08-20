Tumbuhkan Kepercayaan Diri Anak Perempuan Lewat Kedekatan dengan Ayah seperti Aletha dan Papoy

ALETHAABEW adalah kreator konten keluarga yang menampilkan momen kebersamaan hangat dan lucu. Konten mereka sering kali berpusat pada aktivitas sehari-hari antara Aletha, gadis berusia 6 tahun, dan ayahnya, yang akrab disapa Papoy.

Dari konten sederhana seperti mencari kunciran rambut bersama hingga kegiatan seru seperti memakaikan masker wajah. Kedekatan mereka tampak sangat alami dan penuh kasih sayang.

Dalam beberapa konten, Aletha kerap mengagetkan Papoy dengan tingkah lucunya, seperti menciptakan momen yang menghibur dan menjadi favorit penonton. Meski terlihat sederhana, aktivitas ini memiliki makna mendalam dalam membangun hubungan antara ayah dan anak perempuan.