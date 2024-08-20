Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Denny Sumargo Tak Libatkan Anak di Konten Youtube: Gue Nggak Ingin Eksploitasi Gegara Cari Duit

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:14 WIB
Denny Sumargo Tak Libatkan Anak di Konten Youtube: Gue Nggak Ingin Eksploitasi Gegara Cari Duit
Denny Sumargo Tak Libatkan Anak di Konten Youtube: Gue Nggak Ingin Eksploitasi Gegara Cari Duit, (Foto: Instagram @sumargodenny)
A
A
A

Denny Sumargo mengaku tidak mengajak sang anak untuk tampil di konten Youtube miliknya saat ini. Salah satu alasannya karena tidak ingin melakukan eksploitasi terhadap sang anak Gabriella Alan Sumargo.

Apalagi, lanjut Denny, usia anaknya yang masih belia karena belum genap satu bulan.

"Gue nggak mau over eksploitasi buat anak gue sih," ujar Denny Sumargo, dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Pria yang akrab disapa Densu itu menambahkan, kepolosan sang anak tidak akan dimanfaatkan dirinya hanya untuk sekadar mencari uang.

"Karena gue ngerasa kan dia masih belum tahu banyak hal. Dan gue nggak pengin dia akhirnya kita eksploitasi gara-gara masalah mau cari duit gitu," ungkap.

Meski demikian, Denny Sumargo tetap akan memberikan peluang wajah Baby Briel suatu saat bisa masuk dalam kontennya.

"Jadi gue masih coba be a wise aja. Ya kalau gue lihat oke, ya boleh lah dia ikut di konten sekali-sekali, tapi kalau enggak jangan lah," pungkas Denny Sumargo.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
