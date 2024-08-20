Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Devita Suci, Selebgram Viral karena Batal Nikah di H-1

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:01 WIB
Potret Devita Suci, Selebgram Viral karena Batal Nikah di H-1
Devita Suci, Selebgram yang Batal Nikah. (Foto: Instagram)
A
A
A

NETIZEN tengah dihebohkan dengan kisah selebgram Tanah Air, Devita Sri Suci yang dikabarkan batal menikah di H-1 acara. Pernikahan Devita batal bahkan dirinya diduga sudah melakukan prosesi siraman.

Sosok Devita Suci pun kini menjadi sorotan publik. Lewat akun Instagram-nya, @dvitasss, ia mengatakan ingin menenangkan diri dan vakum dari media sosial setelah apa yang terjadi pada rencana pernikahannya.

Devita Suci sendiri merupakan content creator dan aktif di media sosial. Selain di Instagram, Devita juga kerap membuat konten seputar kecantikan di TikTok.

Lantas, seperti apa potret dari sosok Devita Suci, selebgram yang batal menikah hingga bikin nyesek netizen? Berikut potretnya dari berbagai sumber.

Pose di Pinggir Pantai
Devita Suci
Potret Devita begitu memesona saat berpose di pinggir pantai. Terlihat Devita tampil cantik dan anggun dengan dress hitam panjang dan hijab biru muda. Pesona kecantikannya pun tak kalah denhan nuansa pantai yang indah berbalut pesona sunset di belakangnya.

Modis dengan Outfit Denim
Devita Suci
Selain cantik, Devita Suci kerap tampil modis dan bergaya. Seperti dalam potret satu ini. Nampak ia berpose di depan mobil dengan outfit denim yang kekinian.

Devita nampak cantik dengan kemeja denim dan hijab serta celana hitam. Gaya outfit Devit terlihat elegan, kasual dan berkelas.

Foto saat Tunangan

Devita Suci

Devita sendiri masih menyimpan momen pertunangannya dengan Yogi, sang calon suami. Di momen bahagia itu, terlihat Devita dan calon suami berpose bersama. Devita mengenakan kebaya merah muda dan bersanding dengan sang kekasih. Terlihay senyum bahagia terpancar di wajah mereka kala itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement