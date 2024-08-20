Potret Devita Suci, Selebgram Viral karena Batal Nikah di H-1

NETIZEN tengah dihebohkan dengan kisah selebgram Tanah Air, Devita Sri Suci yang dikabarkan batal menikah di H-1 acara. Pernikahan Devita batal bahkan dirinya diduga sudah melakukan prosesi siraman.

Sosok Devita Suci pun kini menjadi sorotan publik. Lewat akun Instagram-nya, @dvitasss, ia mengatakan ingin menenangkan diri dan vakum dari media sosial setelah apa yang terjadi pada rencana pernikahannya.

Devita Suci sendiri merupakan content creator dan aktif di media sosial. Selain di Instagram, Devita juga kerap membuat konten seputar kecantikan di TikTok.

Lantas, seperti apa potret dari sosok Devita Suci, selebgram yang batal menikah hingga bikin nyesek netizen? Berikut potretnya dari berbagai sumber.

Pose di Pinggir Pantai



Potret Devita begitu memesona saat berpose di pinggir pantai. Terlihat Devita tampil cantik dan anggun dengan dress hitam panjang dan hijab biru muda. Pesona kecantikannya pun tak kalah denhan nuansa pantai yang indah berbalut pesona sunset di belakangnya.

Modis dengan Outfit Denim



Selain cantik, Devita Suci kerap tampil modis dan bergaya. Seperti dalam potret satu ini. Nampak ia berpose di depan mobil dengan outfit denim yang kekinian.

Devita nampak cantik dengan kemeja denim dan hijab serta celana hitam. Gaya outfit Devit terlihat elegan, kasual dan berkelas.

Foto saat Tunangan

Devita sendiri masih menyimpan momen pertunangannya dengan Yogi, sang calon suami. Di momen bahagia itu, terlihat Devita dan calon suami berpose bersama. Devita mengenakan kebaya merah muda dan bersanding dengan sang kekasih. Terlihay senyum bahagia terpancar di wajah mereka kala itu.