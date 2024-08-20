Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Gaya Sporty Wulan Guritno Latihan Tenis, Manis dengan Nuansa Pink

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |09:08 WIB
Gaya Sporty Wulan Guritno Latihan Tenis, Manis dengan Nuansa Pink
Outfit Tenis Wulan Guritno. (Foto: Instagram)
A
A
A

WULAN Guritno memang tengah menekuni olahraga tenis, bahkan dalam beberapa kesempatan ikut dalam pertandingan para selebriti. Dia pun rajin mengunggah kegiatannya saat bermain tenis.

Namun salah satu yang mencuri perhatian adalah gaya outfit Wulan yang terlihat kece dan stylish. Meskipun sudah menginjak kepala empat, namun penampilannya bak ABG.

Seperti di foto ini ini, Wulan memamerkan OOTDnya saat akan bermain tenis. Dia tampil sporty pakai outfit nuansa pink.

Wulan Guritno

Ibu tiga anak ini pakai sport wear model dress kemben warna pink dipadukan dengan manset leher bertali warna putih. Dia menambahkan kaus kaki pink dan sneakers nuansa putih dan abu-abu.

Gaya Wulan makin kece dengan kacamata hitam. Sementara itu rambut panjangnya dikuncir model ponytail. 

Di foto ini dia pose duduk sambil memegang raket tenis. Dia pose menoleh ke kamera dengan ekspresi wajah datar. Paras cantiknya terpancar.

 

Halaman:
1 2
      
