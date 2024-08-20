Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Ayu Heni Rosan, Istri Rosan Roeslani saat Rayakan Ulang Tahun di Paris

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |19:02 WIB
4 Potret Ayu Heni Rosan, Istri Rosan Roeslani saat Rayakan Ulang Tahun di Paris
Ayu Heni Rosan Rayakan Ulang Tahun di Paris. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRESIDEN Jokowi akhirnya melakukan reshuffle dan menunjuk Rosan Roeslani menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rosan pun ditaksir memiliki kekayaan mencapai Rp860.715.364.555 (Rp860,7 miliar) yang dlaporkan pada 21 September 2023. 

Selain angka kekayaannya, penampilan istrinya, Ayu Heni Rosan, juga jadi sorotan publik. Menjadi istri pengusaha, Ayu Heni Rosan memiliki penampilan yang anggun dan elegan. Parasnya juga cantik dan memesona.

Belum lama ini, Ayu merayakan ulang tahunnya yang ke-50 di Paris. Momen tersebut dia bagikan di laman Instagramnya. Berikut ulasannya dari Instagram @2gek_ayuhenirosan.

Rayakan ulang tahun di Paris
Ayu Heni Rosan
Di momen ulang tahunnya yang ke-50, Ayu Heni melakukan birthday trip ke Paris. Dia pun tak melewatkan untuk foto dengan latar Menara Eiffel sambil memegang balon warna silver dan emas. Dia pose menoleh ke samping sambil tersenyum.

"Thank you for beautiful 50th years birthday in My Life," tulis Ayu Heni dalam keterangan fotonya.

Beberapa rekan artis pun memberi ucapan ulang tahun.

"Happy birthday ibu cantik," kata Prilly Latuconsina.

"Happy birthday wish you all the best," tambah Luna Maya.

Tampil stylish
Ayu Heni Rosan
Potret bahagia Ayu Heni saat pose memegang balon dengan latar Menara Eiffel. Dia tampil stylish memakai dress ruffle warna hijau mint. Dia menambahkan kacamat hitam dan topi. Gayanya kece abis.

