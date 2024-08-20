Viral Momen Jessica Wongso Bisa Makan Sandwich Pasca Bebas, Bikin Netizen Terharu

JESSICA Kumala Wongso menghirup udara bebas, setelah dinyatakan bebas bersyarat pasa Minggu (18/8/2024), kini usai menghirup udara bebas, Jessica terlihat asyik menikmati berbagai makanan yang telah lama dinantikannya sejak dalam sel penjara.

Dari unggahan video viral pemilik akun TikTok, @temenkamucerita, beredar di dunia maya momen saat Jessica terlihat asyik menyantap sandwich dari salah satu brand ternama, ternama. Terlihat di video yang sudah mendapat sekira 4,9 juta kali penayangan tersebut, Jessica tengah duduk sembari menyantap lahap sandwich, roti isi yang ada di depannya.

“Gimana Jess rasanya?,” kata sang perekam video.

“Enak,” jawab Jessica sembari menunjukan dua jempolnya.

Foto: TikTok @temenkamucerita

Jessica pun terlihat antusias menyantap roti isi tersebut. Ia juga tak henti menebar senyum tanda bahagia bisa menikmati makanan-makanan yang tersaji usai bisa menghirup udara bebas. Terlihat, ada banyak makanan lain yang tersaji di meja di depan wanita yang ditahan akibat kasus pembunuhan Mirna Salihin tersebut.

“Kesampaian,” kata Jessica lagi.