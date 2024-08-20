Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tak Bisa Langsung Distop, Ini Tips Kurangi Minuman Manis pada Anak

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |14:22 WIB
Tak Bisa Langsung Distop, Ini Tips Kurangi Minuman Manis pada Anak
Tips Cegah Anak Diabetes dengan Kurangi Minuman Manis. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT ini Indonesia menduduki peringkat kelima dalam Negara dengan jumlah diabetes terbanyak yaitu 19,5 juta penderita di tahun 2021. Angka itu pun diperkirakan akan meningkat drastis menjadi 28,6 juta pada 2045. 

Apalagi, angka diabetes pada anak melonjak hingga 70 kali lipat pada 2023 ini, dibandingkan pada 2010. Salah satu penyebab meningkatnya angka tersebut adalah minuman manis dalam kemasan.

Guru Besar Gizi Sosial dan Sumber Daya Keluarga dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Ali Khamsan mengatakan, upaya mengurangi konsumsi makanan manis dan minuman pada anak sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Penurunan konsumsi gula akan menjadi penurunan yang signifikan," katanya seperti dilansir dari Antara.

Anak yang terbiasa dengan makanan dan minuman manis akan marah jika asupan gulanya dikurangi drastis. Lanjutnya, karena konsumsi gula yang berlebihan dapat mempengaruhi energi dan semangat anak, maka pengurangan konsumsi secara tiba-tiba dapat menyebabkan depresi dan kecemasan pada anak.

Oleh karena itu, pengurangan gula sebaiknya dilakukan secara bertahap agar anak lebih mudah beradaptasi, sehingga tidak mengalami stres. Profesor Ali pun menyarankan para orang tua untuk mengurangi jumlah gula pada anak yang kurang minum saat berbelanja, pilihlah minuman kemasan dengan sedikit gula.

"Jika orang tua membuat minuman manis, mereka bisa mengurangi gula pada minuman anaknya. Tapi untuk minuman manis, usahakan memilih minuman yang sedikit gula," jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
