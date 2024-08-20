Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Lomba 17 Agustus Berhadiah Gadget Branded Mahal, Netizen: Kompleknya Pasti Pondok Indah

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |09:30 WIB
Viral Lomba 17 Agustus Berhadiah Gadget Branded Mahal, Netizen: Kompleknya Pasti Pondok Indah
Viral Lomba 17 Agustus Berhadiah Gadget Branded (Foto: TikTok @najjlanabilla)
A
A
A

PERAYAAN Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) selalu menjadi momen yang dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya. Pada tanggal 17 Agustus, seluruh pelosok negeri dihiasi dengan bendera merah putih dan berbagai kegiatan seru untuk memperingati hari kemerdekaan.

Salah satu tradisi tersebut, apalagi kalau bukan  lomba 17 Agustus, yang biasanya meliputi lomba makan kerupuk, panjat pinang, dan berbagai lomba lainnya yang dikategorikan sesuai usia dan tingkat kesulitan.

Umumnya, hadiah untuk para pemenang lomba 17-an terdiri dari barang-barang yang sederhana, seperti peralatan sekolah contohnya buku, kotak pensil, atau bisa juga peralatan dapur.

Namun, jangan salah!  Baru-baru ini viral lomba 17 Agustus yang punya hadiah super mewah, yang menarik perhatian banyak netizen.Dalam video yang sudah mendapat kurang lebih 6 juta kali penayangan tersebut, terlihat hadiah lomba yang ditawarkan bisa dibilang merupakan perangkat gadget mewah. 

Viral Lomba 17-an Berhadiah Gadget Branded (TikTok)

Dikutip dari akun TikTok @najjlanabilla yang mengunggah ulang dari akun Instagram @kartaruna.1103, menunjukkan proses pembungkusan hadiah lomba 17 Agustus yang disiapkan oleh para panitian berupa produk-produk Apple, seperti iPhone, iPad, dan MacBook.

Viral Lomba 17-an Berhadiah Gadget Branded (TikTok)

"Pasti hadiahnya alat tulis. tempat makan minum. Sorry sorry dek, jangan remehkan aku. Alhamdulillah dana tembus 100jt++", tulis @najjlanabilla sebagai keterangan video.

 

