Tampilan Hot Marion Jola dengan Crop Top Merah, Pamerkan Kulit Eksotis

PENAMPILAN Marion Jola di setiap manggungnya tidak pernah gagal. Selain berani tampil dengan outfit warna gonjreng, dia juga kerap menampilkan keseksiannya.

Seperti pada penampilannya belum lama ini dalam konser Dewa19 di Surabaya, Marion Jola tampil seksi dan stunning dalam balutan off shoulder top dan rok warna merah menyala.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @herdanaprill.

Tampil stunning



Potret Mario Jola sebelum manggung di konser Dewa19. Dia menunjukkan outfitnya menggunakan warna merah menyala. Dia menambahkan makeup tebal nuansa nude. Sementara itu rambut panjangnya digerai dengan model wavy hair. Penampilan Marion Jola bak barbie.

Tampil seksi



Pada busananya ini dia memakai off shoulder crop top warna merah dengan detail bling-bling. Dia memadukan outfitnya dengan rok berbahan silk yang memiliki belahan tinggi hingga paha. Penampilan Marion Jola di foto ini terlihat seksi dengan tubuhnya yang ideal.