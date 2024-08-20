Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Mayoret Ini Disebut Kembarannya, Fuji: Kayak Beneran Lihat Diri Sendiri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |07:08 WIB
Viral Mayoret Ini Disebut Kembarannya, Fuji: Kayak Beneran Lihat Diri Sendiri
Viral Mayoret Mirip Fuji. (Foto: Instagram)
A
A
A

BARU-BARU ini media sosial diramaikan dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang mayoret disebut mirip dengan Fujianti Utami. Kemiripan itu membuat warganet heboh, bahkan itu membuat putri Haji Faisal itu mengunggah vidoe tersebut pada Instagram Story dalam akun pribadinya.

Video tersebut diunggah oleh @pembasmi.kehaluan.reall yang memperlihatkan seorang mayoret sedang menari mengikuti irama drum band. Perekam pun menyadari bahwa mayoret tersebut mirip dengan Fuji dan sangat senang bisa mengabadikan momen tersebut.

Viral Fuji

Kemiripan terlihat pada bentuk jidad antara mayoret dan juga Fuji. Selain itu, kemiripan juga terlihat pada bentuk bibirnya yang tipis. Ini cukup untuk membuatnya dikatakan Fuji yang berasal dari Sumatera Utara.

Video tersebut diambil di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Sementara mayoret tersebut bernama Siti Fadilah Rizki. Kehebohan dari warganet yang menyertakan akun Fuji dalam setiap komentarnya, membuat adik Fadly Faisal itu memberikan respon.

Bahkan, sang selebgram itu mengunggah ulang video tersebut pada Instagram Story. Pada unggahan tersebut, Fuji menyertakan keterangan, "Kyk beneran lagi liat diri sendiri."

 

Halaman:
1 2
      
