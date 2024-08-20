Panjang Hidung Bisa Prediksi Ukuran Alat Vital Pria, Ini Penjelasannya

UKURAN alat vital pria sering kali menjadi topik yang penuh spekulasi dan mitos. Banyak yang percaya bahwa ada cara untuk menebak ukuran alat vital pria hanya dengan melihat bagian tubuh lain, seperti tangan atau kaki. Namun, apakah benar ada korelasi antara bagian tubuh tersebut dengan ukuran alat vital?

Dilansir dari Vt.co pada (20/8/2024), sebuah episode podcast "Diary of a CEO" yang dipandu oleh Steven Bartlett menyoroti diskusi dengan dr. Rena Malik, seorang ahli bedah dan urologi, yang mengupas fakta menarik yang mungkin bisa mengubah pandangan Anda.

"Salah satu mitos seputar ukuran penis adalah jika saya memiliki tangan besar. Karena Anda tahu, ini bukan tangan kecil maka saya memiliki penis besar. Atau jika saya memiliki kaki besar, maka saya juga memiliki penis besar," kata pembawa acara tersebut.

Dalam percakapan tersebut, dr. Malik menepis mitos umum bahwa ukuran tangan atau kaki dapat memprediksi ukuran alat vital pria. Namun, dia kemudian mengungkap hasil sebuah penelitian dari Jepang yang menunjukkan bahwa panjang hidung memiliki korelasi dengan panjang alat vital.

"Ada satu penelitian di Jepang yang hanya mengamati pria Jepang, jadi ada beberapa keterbatasan. Mereka mengukur semua bagian tubuh dan panjang penis, dan menemukan bahwa panjang hidung berkorelasi dengan panjang alat vital. Bukan panjang tangan atau kaki," kata dr. Malik.

Meskipun temuan ini mungkin mengejutkan, dr. Malik menekankan bahwa penelitian ini hanya mencakup pria Jepang, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk semua pria.

Selain itu, dr. Malik juga menjelaskan bahwa ukuran alat vital sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Selain itu perubahan dalam ukuran rata-rata alat vital dari generasi ke generasi mungkin disebabkan oleh evolusi.

Saat ini, panjang alat vital pria rata-rata berkisar antara 5,1 hingga 5,3 inci. Meskipun banyak pria yang mengira bahwa mereka lebih besar dari itu.