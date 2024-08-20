Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Panjang Hidung Bisa Prediksi Ukuran Alat Vital Pria, Ini Penjelasannya

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:00 WIB
Panjang Hidung Bisa Prediksi Ukuran Alat Vital Pria, Ini Penjelasannya
Panjang hidung pengaruhi alat kelamin pria. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

UKURAN alat vital pria sering kali menjadi topik yang penuh spekulasi dan mitos. Banyak yang percaya bahwa ada cara untuk menebak ukuran alat vital pria hanya dengan melihat bagian tubuh lain, seperti tangan atau kaki. Namun, apakah benar ada korelasi antara bagian tubuh tersebut dengan ukuran alat vital?

Dilansir dari Vt.co pada (20/8/2024), sebuah episode podcast "Diary of a CEO" yang dipandu oleh Steven Bartlett menyoroti diskusi dengan dr. Rena Malik, seorang ahli bedah dan urologi, yang mengupas fakta menarik yang mungkin bisa mengubah pandangan Anda.

"Salah satu mitos seputar ukuran penis adalah jika saya memiliki tangan besar. Karena Anda tahu, ini bukan tangan kecil maka saya memiliki penis besar. Atau jika saya memiliki kaki besar, maka saya juga memiliki penis besar," kata pembawa acara tersebut.

Dalam percakapan tersebut, dr. Malik menepis mitos umum bahwa ukuran tangan atau kaki dapat memprediksi ukuran alat vital pria. Namun, dia kemudian mengungkap hasil sebuah penelitian dari Jepang yang menunjukkan bahwa panjang hidung memiliki korelasi dengan panjang alat vital.

Alat kelamin

"Ada satu penelitian di Jepang yang hanya mengamati pria Jepang, jadi ada beberapa keterbatasan. Mereka mengukur semua bagian tubuh dan panjang penis, dan menemukan bahwa panjang hidung berkorelasi dengan panjang alat vital. Bukan panjang tangan atau kaki," kata dr. Malik.

Meskipun temuan ini mungkin mengejutkan, dr. Malik menekankan bahwa penelitian ini hanya mencakup pria Jepang, sehingga hasilnya mungkin tidak berlaku untuk semua pria.

Selain itu, dr. Malik juga menjelaskan bahwa ukuran alat vital sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Selain itu perubahan dalam ukuran rata-rata alat vital dari generasi ke generasi mungkin disebabkan oleh evolusi.

Saat ini, panjang alat vital pria rata-rata berkisar antara 5,1 hingga 5,3 inci. Meskipun banyak pria yang mengira bahwa mereka lebih besar dari itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement