Dokter TikTok Ungkap Bahaya Vape bagi Kesuburan Pria, Bisa Rusak Kualitas Sperma!

VAPE kini ini menjadi topik yang sedang banyak dibicarakan. Banyak orang menganggap vape sebagai alternatif rokok yang dinilai lebih aman.

Sekadar informasi vape adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan cairan khusus atau (e-liquid atau vape juice) agar memudahkan dihirup oleh pengguna. Secara keseluruhan meski vape dianggap sebagai alternatif aman dibandingkan rokok tradisional, namun vape sebenarnya membawa berbagai resiko kesehatan.

Salah satu risiko yang mengintai yaitu berbagai ancaman kesehatan seperti gagal jantung dan dapat membunuh sperma.

Melansir dari Whatsthejam pada Selasa (20/8/2024), seorang Ahli Gastroenterologi asal California, Amerika Serikat (AS), dr. Saurbh Sethi, belum lama ini mengeluarkan peringatan kepada para pria di seluruh dunia tentang bahaya penggunaan vape yang dapat merusak kualitas sperma.

Dia membagikan informasi kepada 364 ribu pengikutnya di platfrom TikTok (@doctorsethimd). Dalam ulasan video terbarunya yang telah ditonton lebih dari 7 ribu kali, dr. Sethi menjelaskan apa saja aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam kesuburan pria terutama pada vape.

Dalam video tersebut, pertama-pertama sang dokter menyoroti bahaya dari penggunaan bak mandi air panas dan sauna. Dia pun menjelaskan bahwa suhu tinggi yang dihasilkan oleh sauna dan air panas dapat menurunkan jumlah dan kuliatas sperma.

"Testis membutuhkan suhu yang lebih dingin untuk menghasilkan sperma yang sehat, dan paparan suhu tinggi yang berkepanjangan bisa berdampak pada produksi sperma hingga tiga bulan," katanya.

Peringatan berikutnya yakni tentang risiko menyimpan ponsel di saku depan. Dokter Sethi mengutip penelitian yang menunjukan bahwa membawa ponsel di saku depan berakibat mengurangi jumlah dan motilitas sperma akibat paparan radiasi elektromagnetik.

Dan yang terakhir dr. Sethi menyoroti tentang bahaya vape. Menurutnya, bahaya kimia seperti propilen glikol yang terdapat dalam vape telah dikaitkan dengan penurunan kualitas dan motilitas sperma.

"Bahan kimia dalam vape dapat menyebabkan stres oksidatif, yang pada akhirmya bisa berdampak buruk pada kesuburan anda," katanya.