Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter TikTok Ungkap Bahaya Vape bagi Kesuburan Pria, Bisa Rusak Kualitas Sperma!

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:09 WIB
Dokter TikTok Ungkap Bahaya Vape bagi Kesuburan Pria, Bisa Rusak Kualitas Sperma!
Dampak menggunakan vape bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VAPE kini ini menjadi topik yang sedang banyak dibicarakan. Banyak orang menganggap vape sebagai alternatif rokok yang dinilai lebih aman.

Sekadar informasi vape adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menguapkan cairan khusus atau (e-liquid atau vape juice) agar memudahkan dihirup oleh pengguna. Secara keseluruhan meski vape dianggap sebagai alternatif aman dibandingkan rokok tradisional, namun vape sebenarnya membawa berbagai resiko kesehatan.

Salah satu risiko yang mengintai yaitu berbagai ancaman kesehatan seperti gagal jantung dan dapat membunuh sperma.

Melansir dari Whatsthejam pada Selasa (20/8/2024), seorang Ahli Gastroenterologi asal California, Amerika Serikat (AS), dr. Saurbh Sethi, belum lama ini mengeluarkan peringatan kepada para pria di seluruh dunia tentang bahaya penggunaan vape yang dapat merusak kualitas sperma.

Dia membagikan informasi kepada 364 ribu pengikutnya di platfrom TikTok (@doctorsethimd). Dalam ulasan video terbarunya yang telah ditonton lebih dari 7 ribu kali, dr. Sethi menjelaskan apa saja aktivitas-aktivitas yang dapat mengancam kesuburan pria terutama pada vape.

Vape

Dalam video tersebut, pertama-pertama sang dokter menyoroti bahaya dari penggunaan bak mandi air panas dan sauna. Dia pun menjelaskan bahwa suhu tinggi yang dihasilkan oleh sauna dan air panas dapat menurunkan jumlah dan kuliatas sperma.

"Testis membutuhkan suhu yang lebih dingin untuk menghasilkan sperma yang sehat, dan paparan suhu tinggi yang berkepanjangan bisa berdampak pada produksi sperma hingga tiga bulan," katanya.

Peringatan berikutnya yakni tentang risiko menyimpan ponsel di saku depan. Dokter Sethi mengutip penelitian yang menunjukan bahwa membawa ponsel di saku depan berakibat mengurangi jumlah dan motilitas sperma akibat paparan radiasi elektromagnetik.

Dan yang terakhir dr. Sethi menyoroti tentang bahaya vape. Menurutnya, bahaya kimia seperti propilen glikol yang terdapat dalam vape telah dikaitkan dengan penurunan kualitas dan motilitas sperma.

"Bahan kimia dalam vape dapat menyebabkan stres oksidatif, yang pada akhirmya bisa berdampak buruk pada kesuburan anda," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement