Rahasia Hidup Sehat Taufan Purbo, Ngaku Hobi Berenang untuk Jaga Stamina

PEMAIN drama musikal asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Taufan Purbo menjadi sorotan dalam 'Pagelaran Sabang Merauke' yang digelar pada Jumat 16 Agustus 2024. Di tengah jadwal yang padat, Taufan tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Rupanya dia memiliki tips tersendiri untuk menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi rutinitas hariannya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Jumat 16 Agustus 2024, Taufan Purbo membagikan beberapa tips kesehatan agar tubuh sehat dan bugar. Mulai dari tidur yang cukup, minum air, olahraga renang dan menjaga kualitas suara.

Taufan Purbo menekankan pentingnya untuk selalu tidur yang cukup sebagai salah satu kunci dalam menjaga kesehatan.

"Selama ini, untuk menjaga kesehatan yaitu tidur yang cukup. Karena aku pribadi pemain musikal jadi membutuhkan aktivitas yang banyak makanya harus tidur yang cukup. Minum air yang cukup, vitamin, makan yang cukup jangan diet-diet. Kalau dari pola hidup aku seperti itu," tutur Taufan.