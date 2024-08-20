Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Hidup Sehat Taufan Purbo, Ngaku Hobi Berenang untuk Jaga Stamina

Azallea Nasafka Suryantara , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |06:00 WIB
Rahasia Hidup Sehat Taufan Purbo, Ngaku Hobi Berenang untuk Jaga Stamina
Tips sehat alat Taufan Purbo. (Foto: Instagram @taufan_purbo)
A
A
A

PEMAIN drama musikal asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Taufan Purbo menjadi sorotan dalam 'Pagelaran Sabang Merauke' yang digelar pada Jumat 16 Agustus 2024. Di tengah jadwal yang padat, Taufan tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Rupanya dia memiliki tips tersendiri untuk menjaga kebugaran tubuh untuk menghadapi rutinitas hariannya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Jumat 16 Agustus 2024, Taufan Purbo membagikan beberapa tips kesehatan agar tubuh sehat dan bugar. Mulai dari tidur yang cukup, minum air, olahraga renang dan menjaga kualitas suara.

Taufan Purbo menekankan pentingnya untuk selalu tidur yang cukup sebagai salah satu kunci dalam menjaga kesehatan.

Taufan Purbo

"Selama ini, untuk menjaga kesehatan yaitu tidur yang cukup. Karena aku pribadi pemain musikal jadi membutuhkan aktivitas yang banyak makanya harus tidur yang cukup. Minum air yang cukup, vitamin, makan yang cukup jangan diet-diet. Kalau dari pola hidup aku seperti itu," tutur Taufan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement