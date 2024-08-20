Nunung Alami Masalah pada Mata Usai Sembuh dari Kanker Payudara

KOMEDIAN Nunung mengungkap bahwa dirinya telah sembuh dari kanker payudara yang sempat diidapnya usai menjalani kemoterapi. Namun, perjuangannya untuk melawan penyakit ternyata tak hanya berhenti sampai di sana.

Sebab, dia harus kembali menjalani operasi karena mata sebelah kanannya mendadak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ternyata, Nunung mengidap penyakit katarak di dalam retinanya.

"Tapi aku mau operasi lagi lho, masih ada dua operasi lagi, nanti mau keluarkan alat chemo port sama mata sebelah kanan saya itu sudah nggak bisa melihat lho. Jadi, retinanya bengkak, jadi ada katarak tapi katarak di dalam," kata Nunung dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (21/8/2024).

Mulanya Nunung tidak menyadari adanya gangguan di mata sebelah kanan sebab dirinya masih bisa melihat dengan mata sebelah kirinya. Namun, dia mulai merasa penglihatannya terganggu hingga akhirnya menyadari bahwa mata kanannya sudah tak berfungsi.