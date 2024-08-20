Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tips Menyimpan Apel Agar Tetap Segar dan Tahan Lama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:09 WIB
Tips Menyimpan Apel Agar Tetap Segar dan Tahan Lama
Tips Menyimpan Apel Agar Tetap Segar dan Tahan Lama, (Foto: Syifa/Okezone)
Apel merupakan salah satu buah yang menjadi favorit banyak orang. Selain mudah ditemukan, buah apel juga memiliki rasa manis dan sensasi crunchy yang bikin nagih.

Buah apel juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan loh. Seperti melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan fungsi jantung, menurunkan risiko diabetes, menurunkan berat badan, menjaga imunitas tubuh, dan masih banyak lagi.

Melihat segudang manfaat buah apel, banyak dari mereka yang menyimpan buah apel di rumah. Namun saat menyetok buah apel di rumah harus diperhatikan cara menyimpannya agar tetap segar, tahan lama, dan tidak mudah busuk.

Lantas bagaimana cara menyimpan buah apel yang benar?

South East Asia (South) Market Manager Rockit Apple, Stephanie Widyowati, menjelaskan cara terbaik menyimpan buah apel adalah dengan ditaruh di dalam kulkas dengan suhu normal.

"Jauhkan dari makanan atau bahan lain yang berbau menyengat," ujar Stephanie Widyowati saat ditemui dalam acara Peluncuran Apel Rockit di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Sebelum dimasukan ke dalam kulkas, lanjut Stephanie, sebaiknya apel disimpan di dalam wadah tertutup agar tidak teroksidasi dengan bahan-bahan lainnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
