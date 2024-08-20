Cinta Daging Sapi, Swain Mahisa Ngaku Suka Steak hingga Sate Padang

KULINER bisa menjadi salah satu aspek yang membuat bahagia kehidupan banyak orang. Tak heran makanya, banyak orang yang begitu suka menyantap berbagai jenis hidangan.

Contohnya seperti musisi dan seniman muda, Swain Mahisa. Aktor yang baru-baru ini ikut terlibat membintangi pentas Pagelaran Sabang Merauke di JIEXPO Theatre Kemayoran ini mengaku begitu suka dengan dunia kuliner.

Tak mau membatasi dirinya dengan ragam kuliner tertentu, Mahisa menyebut dirinya suka sekali makan hidangan internasional seperti steak hingga kuliner khas Nusantara contohnya sate Padang.

Foto: Tangkapan layar Youtube Chef Devina Hermawan

“Saya sangat suka daging sapi, terutama steak yang menjadi makanan favorit saya seumur hidup. Kalau makanan daerah, sate Padang,” ujar Mahisa kala ditemui Okezone usai gelaran, belum lama ini.