HOME WOMEN WOMEN

Adaptasi dari Lagu Tulus, Jadwal Teater Musikal Bertajuk Interaksi Diperpanjang!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |14:32 WIB
Adaptasi dari Lagu Tulus, Jadwal Teater Musikal Bertajuk Interaksi Diperpanjang!
Teater musikal Interaksi. (Foto: dok Jakarta Movin)
A
A
A

SETELAH sold out sebanyak 6 kali pertunjukan pada 16, 17 dan 18 Agustus 2024, Jakarta Movin bersama dengan Tiga Dua Satu dan TulusCompany menambahkan jadwal panggung musikal ‘Interaksi’ pada 23, 24 dan 25 Agustus di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki.

Interaksi menampilkan cerita adaptasi dari lirik lagu Tulus dalam format teater musikal yang menggabungkan musik, tarian, visual panggung yang dinamis, dan cerita yang menyentuh hati.

Menceritakan tentang Dio (Alvian Lapian) yang berusaha move on untuk pertama kalinya dengan berpacaran bersama teman kantornya, Matahari (Rahmania Astrini) sejak sahabatnya Nadia (Maisha Kanna) yang ia sukai mulai berpacaran dengan musuh masa kecilnya, Fajar (Nicho Benito). 

Pementasan ini akan membawa penonton pada sebuah perjalanan emosional yang penuh makna. Lebih lanjut, pertunjukan ini didukung oleh pemeran ensembles yang membuat panggung Interaksi semakin magis.

Dibalut dengan bahasa teatrikal yang unik, para ensembles diberikan kekuatan istimewa yang akan menghidupkan kata “interaksi” dari pertunjukan Interaksi.

Interaksi menghadirkan 23 lagu dari berbagai album Tulus yang diaransemen dengan gaya teatrikal, yang diharapkan dapat memperkuat makna dari lagu-lagu Tulus yang sudah begitu melekat di hati.

“Saya senang sekali karena untuk pertama kalinya, lagu-lagu yang saya tulis akan diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan teater musikal yang diproduksi dan diperankan oleh teman-teman Jakarta Movin. Semoga hasil karyanya akan meninggalkan kesan baik bagi semua yang menyaksikan dan seni pertunjukan Indonesia semakin maju,” ujar Tulus.

