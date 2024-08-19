Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Sigma, Mengapa Ngetren di Kalangan Gen Z?

Anisya Putri Fadhilah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:40 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Sigma, Mengapa Ngetren di Kalangan Gen Z?
Arti Kata Sigma yang Ngetren di Kalangan Gen Z (Foto: Freepik)
A
A
A

SIGMA  jadi kata atau istilah yang sedang banyak atau sering terdengar beberapa waktu belakangan ini. Baik itu dalam percakapan komunikasi di dunia nyata, atau pun di dunia maya seperti sosial media, terutama di kalangan Generasi Z alias Gen Z.

Mungkin banyak dari kita yang belum tahu, sebetulnya apa sih arti kata sigma dan kenapa begitu viral serta tren di dunia maya?

Dilansir dari Parents, Senin (19/8/2024) disebutkan bahwa kata “sigma” berasal dari kata “sigma male” yang ada dalam terminologi Yunani,  mulai populer di internet sebetulnya sejak tahun 2010-an. Sigma sendiri punya arti untuk menggambarkan seseorang yang mandiri dan tidak ingin terlibat dalam hierarki sosial.

Kristie Tse, psikoterapis dan founder Uncover Mental Health Counseling, menyebut secara umum, sigma merupakan gambaran dari individu yang cenderung introvert atau lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Tipe kepribadian ini lebih memilih untuk melakukan hal-hal secara mandiri, terlihat  terasa sangat jauh dari interaksi sosial.

Namun perlu diingat, makna ini tidak berarti buruk karena seorang sigma memiliki kesadaran diri atau introspeksi yang tinggi dan tetap menyesuaikan diri dengan norma.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400//penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186308//krl-hrVM_large.jpg
Penumpang KRL yang Kehilangan Tumbler Dipecat, Ini Pernyataan Lengkap Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186296//krl-wncM_large.jpg
Anita, Penumpang KRL yang Viral karena Kehilangan Tumbler Dipecat Kantornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186243//kai-GQAH_large.jpg
Viral! Petugas KAI Dipecat Gegara Tumbler Penumpang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement