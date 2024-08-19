Penuh Haru, Pengantin Gelar Akad Nikah di Depan Ayah yang Terbaring di RS

Pengantin Gelar Akad Nikah di Depan Ayah yang Terbaring di RS (Foto: Instagram @likesecondlands)

DALAM pernikahan secara agama Islam, prosesi ijab kabul merupakan momen yang begitu sakral dan khidmat. Sering hadir suasana penuh haru, ketika ayah kandung sebagai wali nikah mempelai wanita menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria.

Namun tak semua pengantin wanita beruntung bisa didampingi oleh ayah tercinta di momen pernikahannya baru-baru ini. Contohnya, seperti yang tengah viral di dunia maya satu ini, momen haru ijab kabul sepasang calon pengantin yang terpaksa menikah di rumah sakit.

Ya, alih-alih digelar di rumah, masjid, KUA atau di gedung, prosesi ijab kabul tersebut justru berlangsung di kamar perawatan salah satu rumah sakit.

Dalam momen yang dibagikan potretnya lewat akun Instagram @likesecondlands, ternyata ijab kabul penuh haru tersebut lantaran sang ayah dari mempelai wanita tengah terbaring di kamar perawatan rumah sakit, karena dalam kondisi tak sadar.

Melihat kondisi sang ayah yang sedang koma, mempelai wanita bersama sang calon suami berinisiatif melakukan prosesi ijab kabul di hadapan ayahnya yang tak sadarkan diri tersebut. Hal tersebut dilakukan agar sang ayah bisa tetap menjadi saksi pernikahan dan hadir momen hari bahagia sang putri.

Momen haru menikah di RS (Foto: Instagram @likesecondlands)

Meski belum sadarkan diri, namun, terlihat baju seragam sang ayah di hari pernikahan sang putri telah disiapkan bahkan diletakkan di atas tubuhnya yang masih terbaring lemah di atas tempat tidur.