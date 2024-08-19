3 Metode Gaya Parenting Anak Remaja ala Rossa

SELAIN sukses di dunia musik, Rossa juga bisa dibilang jadi salah satu sosok single parent sukses di dunia selebriti Tanah Air.

Sejak bercerai dari sang suami, Yoyo PADI, Rossa hidup berdua dengan anak semata wayangnya, Rizky Langit yang kini sudah beranjak remaja, tepatnya di usia 17 tahun.

Sebagai ibu dari anak laki-laki yang sudah remaja, penyanyi yang baru saja merilis duet terbaru dengan Ariel NOAH lewat single Nada-Nada Cinta ini dalam wawancara bersama Okezone belum lama ini, mengaku punya style pola asuh anak atau parenting tersendiri.

Berikut uraian singkat tiga metode parenting ala Rossa dalam mendidik sang putra, Senin (19/8/2024)

1. Menghargai anak sebagai individu: Rossa sangat menghargai Rizki sebagai individu dengan pendapat dan perasaannya sendiri. Rossa tidak memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak memiliki kebebasan.

Foto: Instagram @itsrossa910

Sebaliknya, ia memberikan ruang bagi Rizky untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan dirinya.