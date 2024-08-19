4 Potret Terbaru Jessica Kumala Wongso Usai Bebas, Rambut Baru!

JESSICA Kumala Wongso tepat pada 18 Agustus, dinyatakan bebas bersyarat dari kasus kasus pembunuhan Mirna Salihin atau yang lebih dikenal sebagai kasus kopi sianida.

Jessica dinyatakan bebas karena dianggap telah menjalani sebagian besar hukuman, dan bersikap baik selama berada di dalam penjara, keputusan pembebasan bersyarat ini diberikan melalui keputusan resmi dari Kementrian Hukum dan HAM.

Lalu bagaimanakah sosok Jessica setelah kini menghirup udara bebas? Berikut paparan lima potret terbaru Jessica Kumala Wongso usai bebas, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Senin (19/8/2024)

1. Foto bareng tim pengacara: Foto pertamanya bersama salah satu anggota tim pengacara dari Otto Hasibuan. Terlihat raut wajah Jessica dalam balutan blus biru lengan pendek dan celana panjang hitam tersebut tampak bahagia, tersenyum sumringah.

Jessica Wongso (Foto: Instagram @anycomment.id)

2. Rambut baru: Potret yang diambil tepat setelah dirinya keluar dari penjara, senyum lebar sambil melambaikan tangan menyapa para wartawan yang menunggu di luar lapas. Terlihat Jessica didampingi sang pengacara, pengacara senior dan kondang, Otto Hasibuan.

Foto: Instagram @uniqnessquind

Rambut Jessica yang dulu hitam lebat, kini berubah menjadi warna coklat terang dan dipangkas lebih pendek dari sebelumnya.