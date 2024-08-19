Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dikabarkan Putus dengan Salim Nauderer, Intip Tampilan Hot Rachel Vennya dengan Mini Dress

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:03 WIB
Dikabarkan Putus dengan Salim Nauderer, Intip Tampilan Hot Rachel Vennya dengan Mini Dress
Tampilan Menggoda Rachel Vennya. (Foto: Instagram)
A
A
A

HUBUNGAN asmara Rachel Vennya dan Salim Nauderer dikabarkan kandas. Dugaan tersebut muncul setelah Rachel mulai menghapus sejumlah fotonya bersama pria yang akrab disapa Salim di Instagram. 

Di tengah kabar putusnya itu, Rachel Vennya tetap aktif bermain media sosial bak tidak menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Seperti baru-baru ini Rachel Vennya membagikan potret cantiknya.

Rachel Vennya

Janda dua anak membagikan dua potret anggunnya. Rachel Vennya tampil dengan memakai mini dress model off shoulder. Penampilan Rachel Vennya semakin seksi dan cantik dengan pemilihan rambut yang diikat satu ke belakang. 

Sayangnya, Rachel Vennya tidak menuliskan keterangan apapun untuk unggahan tersebut. Bukan hanya itu, perempuan 28 tahun ini memilij untuk mematikan kolom komentarnya. 

Rachel Vennya

Sampai saat ini, Rachel Vennya belum memberikan klarifikasi terkait kandas nya hubungan bersama Salim Nauderer.

Halaman:
1 2
      
