Rayakan Hari Anak Nasional, MNC Peduli dan Miss Indonesia 2024 Hadir di Taman Baca Sanggar Seni Trotoar

ANAK-anak sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak atas masa depannya dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan pendidikan yang baik. Namun, bahkan di kota-kota besar sering kali ada anak terlantar dan anak jalanan yang kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.

Dalam rangka Hari Anak Nasional 2024, jadi momentum sebagai kesempatan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pemenuhan hak anak-anak. Generasi Cerdas Anak Bangs aini, merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh MNC Peduli dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anak yang baik di Indonesia.

MNC Peduli memberikan bantuan peningkatan fasilitas pendidikan kepada Taman Baca Sanggar Seni Trotoar di Tanah Merah Tugu Selatan, Jakarta Utara. Bantuan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan secara informal, serta ruang untuk berinteraksi sosial.

Selain itu juga untuk mengekspresikan seni budaya kepada anak-anak nelayan, pemulung dan pengamen jalanan yang tinggal di sekitar Taman Baca Sanggar Seni Trotoar ini.

MNC Peduli dan Miss Indonesia 2024 (Foto: Dok MPI)

"Saya bersyukur dengan taman baca kita yang tadinya biasa saja, bisa dibantu fasilitas prasaran melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang mana sejalan dengan program kami Gemar Membaca agar anak-anak dapat belajar lebih baik lagi", tutur pendiri Taman Baca, Asep Maulana.