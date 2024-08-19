Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Naristik yang Tengah Viral dan Kerap Terjadi pada Pria 

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:54 WIB
Apa Itu Naristik yang Tengah Viral dan Kerap Terjadi pada Pria 
Sindrom Narsistik. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMLIKI kepercayaan diri memang penting, tapi terlalu percaya diri hingga merasa diri sendiri sangat penting juga tidaklah baik. Inilah yang disebut dengan Narcissistic personality disorder (NPD) atau yang biasa disebut dengan narsis.

Biasanya, narsistik lebih sering ditemukan pada pria. Penyebabnya tidak diketahui, tetapi kemungkinan merupakan kombinasi faktor genetik dan lingkungan.

Hal ini pun terjadi lantaran kebutuhan pujian yang berlebihan, mengabaikan perasaan orang lain, serta ketidakmampuan untuk menangani setiap kritik, dan perasaan adanya hak. Gangguan kepribadian yang satu ini pun kerap menjadi pembicaraan. Lantas, apa sebenarnya Narcissistic itu?

Melansir situs Siloam Hospital, Narcissistic atau gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu jenis gangguan ketika pengidapnya menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting daripada orang lain. Mereka pun merasa orang lain harus mengagumi, mencintai, dan membanggakannya. 

Akibatnya, mereka yang memiliki gangguan ini kerap kali merasa bahwa dirinya selalu menjadi pusat utama segala hal. Dilansir dari berbagai sumber, Narcissistic dapat terjadi akibat dipicu oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/15/406/2278223/3-cewek-berhijab-rebahan-di-kebun-teh-demi-konten-tiktok-netizen-murka-Wp6FSN5fhl.jpg
3 Cewek Berhijab Rebahan di Kebun Teh demi Konten TikTok, Netizen Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/406/1760650/foto-foto-konyol-yang-bisa-jadi-inspirasi-saat-liburan-5m0pWwsJLF.jpg
Foto-Foto Konyol yang Bisa Jadi Inspirasi saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/11/18/406/1067183/belajar-berlibur-sendirian-VGJnMJ1qQM.jpg
Belajar Berlibur Sendirian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/19/409/986886/LXDVOhgncl.jpg
Terkuak Negara Selfie Terbesar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/17/407/986323/ixLm9LU83l.jpg
Kenapa Orang Demen Lakukan Selfie?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/05/17/407/986311/Vy9DdYZejF.jpg
Selama Tak Nyandu, Selfie Sah-Sah Saja!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement