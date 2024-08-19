Meghan Markle Pamer Skill Bahasa Spanyol di Tur Kolombia

MEGHAN Markle dan Pangeran Harry tengah sibuk menjelajahi Kolombia. Duke dan Duchess of Sussex, diketahui tiba di kota Cali, Kolombia pada 18 Agustus dan langsung menyapa para warga setempat.

Meghan dan Harry menghadiri diskusi yang berfokus pada tema menyoroti dan mengangkat semangat perempuan Afro-Kolombia. Menariknya, dalam diskusi yang digelar di teater kota setempat, aksi akan kemampuan linguistik Meghan menarik perhatian publik.

Pasalnya, di tengah-tengah diskusi, saat di atas panggung Meghan tiba-tiba melepas earpiece yang ia kenakan dan langsung berbicara bahasa Spanyol dengan lancar kepada penonton, dikutip dari People Magazine, Senin (19/8/2024)

Menurut keterangan di laman resmi Duke dan Duchess of Sussex, perempuan berusia 43 tahun itu mengungkapkan apresiasinya yang mendalam atas keramahtamahan Kolombia. Masih dalam bahasa Spanyol, Meghan juga memuji budaya. sejarah Kolombia dan kuatnya rasa kebersamaan warga Kolombia.