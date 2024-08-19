6 Manfaat Ajaib Teratai untuk Kecantikan, Obat Awet Muda Alami

BUNGA teratai yang dikenal juga dengan nama Nelumbo nucifera merupakan tanaman air yang terkenal akan keindahan dan maknanya. Bunga ini melambangkan kesucian, kesempurnaan dan pencerahan dalam budaya Asia, khususnya dalam tradisi Hindu dan Budha.

Teratai tumbuh di air yang tenang, dan bunganya menjulang di atas permukaan air, melambangkan kemurnian yang datang dari kegelapan. Bunga teratai mengandung berbagai nutrisi dan senyawa kuat yang bermanfaat untuk kecantikan, seperti vitamin C, flavonoid, polifenol, asam amino dan mineral.

Oleh karena itu, produk perawatan kulit yang mengandung bunga teratai seperti toner, serum, masker, dan pelembap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di bawah ini beberapa manfaat air teratai yang dilansir dari berbagai sumber.

Melembabkan kulit

Bunga teratai kaya akan air dan senyawa pelembab yang membantu menyerap dan mempertahankan kelembapan pada kulit.

Mencerahkan kulit

Senyawa vitamin C dan antioksidan pada bunga teratai membantu mencerahkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi dan menghaluskan tampilan kulit.

Pengobatan jerawat dan iritasi

Sifat anti inflamasi dan antibakteri pada bunga teratai dapat mengurangi jerawat, kemerahan dan iritasi pada kulit.