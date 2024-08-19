Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Manfaat Ajaib Teratai untuk Kecantikan, Obat Awet Muda Alami

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |13:11 WIB
6 Manfaat Ajaib Teratai untuk Kecantikan, Obat Awet Muda Alami
Manfaat Bunga Lotus untuk Kecantikan. (Foto: Freepik)
A
A
A

BUNGA teratai yang dikenal juga dengan nama Nelumbo nucifera merupakan tanaman air yang terkenal akan keindahan dan maknanya. Bunga ini melambangkan kesucian, kesempurnaan dan pencerahan dalam budaya Asia, khususnya dalam tradisi Hindu dan Budha.

Teratai tumbuh di air yang tenang, dan bunganya menjulang di atas permukaan air, melambangkan kemurnian yang datang dari kegelapan. Bunga teratai mengandung berbagai nutrisi dan senyawa kuat yang bermanfaat untuk kecantikan, seperti vitamin C, flavonoid, polifenol, asam amino dan mineral.

Oleh karena itu, produk perawatan kulit yang mengandung bunga teratai seperti toner, serum, masker, dan pelembap menjadi hal yang perlu diperhatikan. Di bawah ini beberapa manfaat air teratai yang dilansir dari berbagai sumber.

Melembabkan kulit
Bunga teratai kaya akan air dan senyawa pelembab yang membantu menyerap dan mempertahankan kelembapan pada kulit.

Mencerahkan kulit
Senyawa vitamin C dan antioksidan pada bunga teratai membantu mencerahkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi dan menghaluskan tampilan kulit.

Pengobatan jerawat dan iritasi
Sifat anti inflamasi dan antibakteri pada bunga teratai dapat mengurangi jerawat, kemerahan dan iritasi pada kulit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/611/3182535//masker-b8cF_large.jpg
Banyak Dipakai Artis, Masker LED Disorot karena Over Klaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179673//hailey-LQka_large.jpg
Hailey Bieber Spill Perawatan Kulit, Ngaku Tak Botox Wajah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/611/3162843//kulit-XkHb_large.jpg
Camilan yang Bikin Kulit Cepat Kusam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement