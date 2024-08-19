Rekomendasi Sleeper Bus buat Liburan ke Wonosobo Berikut Harga Tiketnya

REKOMENDASI sleeper bus untuk liburan ke Wonosobo menarik untuk diulas. Kota ini selalu menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Wonosobo memiliki pemandangan alam yang bisa menjadi tempat Anda untuk menghilangkan penat di kota.

Destinasi yang beberapa tahun ini kerap dikunjungi adalah daratan tinggi Dieng. Dieng tersebut memiliki kawah Sikidang yang indah dengan alamnya yang masih kental.

Di sini, wisatawan bisa menikmati langsung kawah secara dekat, karena suhu kawah yang panas Anda bisa menikmati telur rebusan yang langsung direbus dalam air telaga.

Menyambangi Wonosobo tidak lengkap jika kita tidak mencicipi kulinernya. Salah satu yang bisa Anda coba adalah Mie Ongklok yang rasanya unik.

Kuliner ini terdiri dari mie kuning dengan kuah kental dari tepung kanji, disajikan dengan kol dan daun kucai, sering dipadukan dengan sate atau tempe kemul.

Selain kuliner, Wonosobo juga terkenal dengan oleh-oleh khasnya yaitu manisan buah carica. Bagi Anda yang tertarik menyicipi aneka manisan buah, Anda dapat temukan di sepanjang jalan tempat wisata.

Jika Wonosobo menjadi target wisata Anda, ada banyak cara untuk bisa menuju kota ini. Selain travel dan kendaraan pribadi, bus bisa menjadi pilihan Anda. Tak sekadar bus biasa, sleeper bus ini bisa menjadi pilihan Anda.

Rekomendasi sleeper sus untuk Liburan ke Wonosobo



1. PO Brilian

Bus PO Brilian menyediakan fasilitas sleeper bus dari Jakarta ke Wonosobo menggunakan Hino R 260 Double Decker dengan sasis Karoseri Adiputro.

Bus bertingkat ini dilengkapi dengan tempat tidur tingkat berukuran 190 cm×90 cm, bantal, selimut, LCD TV, toilet, foot rest dan leg rest dan kursi yang dapat direbahkan. Bus ini juga menyediakan wifi gratis, snack, makanan, dan air mineral untuk pembelian satu tiketnya.

Tiket perjalanan dari Jakarta-Wonosobo menggunakan PO Brilian dipatok sebesar Rp240.000. Harga tersebut, sudah termasuk satu kali makan di rest area.

2. PO Sinar Jaya

PO Sinar Jaya juga menyediakan sleeper bus dari Lebak Bulus ke Wonosobo menggunakan bodi Jetbus 3+ Double Decker dengan sasis Mercedes-Benz OC 500 RF2542.

Bus ini melengkapi armadanya dengan kursi sleeper, leg rest, selimut, dispenser port charger, dan toilet. Tiket perjalanan Lebak Bulus-Wonosobo menggunakan PO Sinar Jaya dibanderol seharga Rp170.000.