Mengenal Gula Lontar, Manisnya Alam dalam Setiap Tetes, (Foto: Youtube)

Gula Lontar, mungkin masih asing terdengar di telinga Anda. Padahal, gula ini termasuk yang ramah bagi tubuh dan memiliki rasa yang enak.

Tidak hanya itu, gula lontar ternyata memiliki segudang manfaat. Berikut beberapa manfaat dari gula lontar yang termasuk sebagai gula ramah:

- Stabilitas Gula Darah: Menjaga gula darah tetap stabil sehingga energi lebih terjaga sepanjang hari.

- Kandungan Nutrisi Tinggi: Kaya akan nutrisi seperti kalium dan kalsium yang penting untuk kesehatan tubuh.

- Rasa Manis yang Pas: Memberikan rasa manis yang ringan dan alami tanpa efek samping negatif dari gula reguler.