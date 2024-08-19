Tren Konsumsi Gula pada Anak Muda, Kenali Bahayanya Sejak Dini

Diabetes menjadi penyakit yang kini populer di kalangan anak muda belakangan ini. Gaya hidup tidak sehat diduga menjadi penyebab tingginya generasi muda terserang penyakit diabetes.

Sebut saja aktivitas seperti hangout dengan memesan minuman manis, trend memulai hari dengan kopi atau matcha manis, meminum soda di cuaca panas, junk food sebagai pilihan makanan utama, serta jarang berolahraga, ditenggarai sebagai awal diabetes muncul.

Padahal, mengonsumsi gula regular berlebih akan berdampak cepat lapar, tubuh cepat lelah dan lemas, tidak segar sepanjang hari, sering buang air kecil, berat badan meningkat, hingga risiko terkena sakit jantung

Untuk mengontrol kadar gula di dalam tubuh, kamu perlu mengganti gula regular dengan gula ramah.

Pertanyaannya, mengapa harus memilih gula ramah?