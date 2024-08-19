Fairuz A Rafiq Ungkap Menu Pantangan Sonny Septian, Apa Sajakah Itu?

SONNY Septian rupanya memiliki menu pantangan yang harus dihindari setelah mengalami penyumbatan pembuluh darah di otak. Hal ini bertujuan untuk mempercepat masa pemulihan suami Fairuz A Rafiq tersebut.

Fairuz menjelaskan jika Sonny dilarang mengonsumsi makanan yang tinggi kolesterol seperti santan, daging, hingga kandungan lemak lainnya. Bahkan, Sonny tak dianjurkan mengonsumi buah durian secara berlebih.

"Yang kolesterol, gula olahan nggak boleh. Kalau buah-buahan boleh, tapi duren jangan," ucap Fairuz di Rumah Sakit Abdy Waluyo belum lama ini.

Namun, tim dokter tak melarang semua jenis makanan kepada Sonny. Dia masih bisa menikmati banyak menu makanan asalkan tidak di konsumsi secara berlebihan.