Gula Ramah, Solusi Sehat untuk Kurangi Risiko Masalah Kesehatan

Gula memberikan energi yang kita perlukan dalam aktivitas sehari-hari sehingga penting untuk mengetahui apakah kadar gula yang kita konsumsi sudah cukup atau berlebih. Selain itu, kita juga perlu mengetahui jenis gula tersebut apakah termasuk ramah atau tidak bagi tubuh kita.

Memahami perbedaan antara Gula Ramah dan Gula Reguler dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih sehat untuk tubuh. Dengan mengonsumsi Gula Ramah, kita dapat menikmati rasa manis tanpa harus mengorbankan kesehatan.

Apa Itu Gula Ramah?

Gula Ramah merupakan istilah yang digunakan untuk gula dengan nilai Indeks Glikemik (GI) rendah sehingga dapat menjaga kestabilan gula darah. Gula Ramah berasal dari sumber alami, bukan gula alkohol, dan bukan sintetis.

Beberapa contoh gula ramah di antaranya gula aren, gula lontar, gula kelapa, dan kurma.

Di sisi lain, gula reguler atau gula dengan Indeks Glikemik tinggi dinilai dapat menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat dan turun drastis, seperti roller coaster. Akibatnya, tubuh akan cepat lelah dan cepat merasa lapar, sehingga dapat berujung pada berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

Jadi, mulailah memilih Gula Ramah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar! Buat yang penasaran dengan manfaat dan perbedaan gula ramah dan gula reguler lebih lengkap, tonton videonya hanya di YouTube Channel YAVA Bali, ya!

(Kemas Irawan Nurrachman)