Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Usai Dilantik, Dadan Hindayana Mulai Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Bertahap Tahun Ini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |14:39 WIB
Usai Dilantik, Dadan Hindayana Mulai Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Bertahap Tahun Ini
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, (Foto: Wiwie H/MPI)
A
A
A

Dadan Hindayana mengungkapkan program yang akan ia laksanakan dalam waktu dekat usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08/2024).

Dadan mengatakan, sementara ini ia akan fokus menjalankan program makan bergizi gratis yang merupakan program besutan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Ya sementara ini itu ya (program makan bergizi gratis),” ujar Dadan, saat diwawancara usai pelantikan.

Dadan menjelaskan, selain kalangan anak-anak sekolah, program makan bergizi gratis tersebut nantinya akan difokuskan kepada sejumlah kalangan prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Ya bantuan gizi ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita kita laksanakan,” ungkapnya.

Meski begitu, Dadan menyatakan, program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, ia akan memantau dan mengevaluasi terlebih dahulu apakah program tersebut berjalan lancar dan memang memberi dampak yang siginifikan terhadap program perbaikan gizi di Indonesia.

“Jadi kita akan lakukan bertahap sehingga kita akan dapatkan listen-learn untuk pelaksanaan tersebut. Sehingga akan berjalan dengan smooth,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/481/3148878/masih_minimnya_pengetahuan_orangtua_untuk_pemenuhan_gizi_anak_di_indonesia-VSmN_large.jpg
Masih Minimnya Pengetahuan Orangtua untuk Pemenuhan Gizi Anak di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/481/3074744/fortifikasi-Ejrw_large.jpg
Indonesia Laksanakan Program Fortifikasi Pangan Skala Besar, Atasi Defisiensi Vitamin dan Mineral!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051404/dadan-hindayana-siapkan-siklus-anggaran-rp71-triliun-untuk-program-makan-bergizi-gratis-kvlbfbMDMo.jpeg
Dadan Hindayana Siapkan Siklus Anggaran Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051200/dadan-hindayana-dilantik-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-apa-saja-tugas-utamanya-uOhAWko6yp.jpg
Dadan Hindayana Dilantik Jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Apa Saja Tugas Utamanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051183/profil-dadan-hindayana-dosen-ipb-yang-dilantik-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-Tj7MhcLNGb.jpg
Profil Dadan Hindayana, Dosen IPB yang Dilantik Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/481/3051149/dadan-hindayana-resmi-jadi-kepala-badan-gizi-nasional-urus-makan-siang-gratis-YInP0sxRRm.jpg
Dadan Hindayana Resmi Jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Urus Makan Siang Gratis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement