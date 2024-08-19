Usai Dilantik, Dadan Hindayana Mulai Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Bertahap Tahun Ini

Dadan Hindayana mengungkapkan program yang akan ia laksanakan dalam waktu dekat usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08/2024).

Dadan mengatakan, sementara ini ia akan fokus menjalankan program makan bergizi gratis yang merupakan program besutan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

“Ya sementara ini itu ya (program makan bergizi gratis),” ujar Dadan, saat diwawancara usai pelantikan.

Dadan menjelaskan, selain kalangan anak-anak sekolah, program makan bergizi gratis tersebut nantinya akan difokuskan kepada sejumlah kalangan prioritas seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Ya bantuan gizi ibu hamil, ibu nyusui dan anak balita kita laksanakan,” ungkapnya.

Meski begitu, Dadan menyatakan, program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pasalnya, ia akan memantau dan mengevaluasi terlebih dahulu apakah program tersebut berjalan lancar dan memang memberi dampak yang siginifikan terhadap program perbaikan gizi di Indonesia.

“Jadi kita akan lakukan bertahap sehingga kita akan dapatkan listen-learn untuk pelaksanaan tersebut. Sehingga akan berjalan dengan smooth,” tuturnya.