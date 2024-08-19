Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Siap Hadapi Ancaman Penularan Kasus Mpox, Ini Antisipasi yang Dilakukan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:00 WIB
Kemenkes Siap Hadapi Ancaman Penularan Kasus Mpox, Ini Antisipasi yang Dilakukan
Kesiapan pemerintah hadapi wabah Mpox. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan RI (Kemenkes) menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman penularan Mpox.

Hal ini menyusul keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang baru-baru inu menetapkan Mpox sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) menyusul peningkatan kasus Mpox di Republik Demokratik Kongo dan sejumlah negara di Afrika.

Penetapan status PHEIC ini merupakan kedua kalinya dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sebelumnya, pada Juli 2022, WHO juga menyatakan status darurat serupa akibat penyebaran Mpox yang meluas ke berbagai negara di mana virus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Status PHEIC tersebut kemudian dicabut pada Mei 2023 seiring dengan penurunan kasus secara signifikan di seluruh dunia. Sejalan dengan keputusan WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika (Africa CDC) juga menyatakan status darurat Mpox di Afrika sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat untuk Keamanan Kontinental (Public Health Emergency of Continental Security/PHECS) pada 13 Agustus 2024.

Mpox

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah-langkah kesiapsiagaan dan respons terhadap Mpox yang telah ditetapkan kembali sebagai PHEIC oleh WHO,” ujar Yudhi dalam jumpa pers secara daring, baru-baru ini.

Mpox di Indonesia telah dikategorikan sebagai ‘Penyakit Emerging Tertentu Berpotensi Wabah’. Bahkan, upaya penanggulangannya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1977/2022.

“Antisipasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan orang, alat angkut, barang dan lingkungan di pintu masuk negara, khususnya yang berasal dari negara terjangkit, meningkatkan surveilans penyakit Mpox di pintu masuk dan wilayah,” tutur dr.Yudhi.

“Lalu meningkatkan koordinasi kesiapsiagaan dan respons dengan stakeholder terkait di pintu masuk negara dan di wilayah, serta meningkatkan edukasi dan komunikasi risiko bagi masyarakat di pintu masuk,” katanya.

Telusuri berita women lainnya
