Presiden Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet, Ada Kepala Badan Gizi Nasional dan BPOM

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kabarnya bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin (19/8/2024) pukul 09.30 pagi WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Ari.

Dalam keterangannya Presiden Jokowi akan mereshuffle beberapa menteri, wakil menteri dan sejumlah kepala badan. Namun belum diketahui secara jelas siapa nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala badan yang akan direshuffle dalam kabinet.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.

"Terkait siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," katanya.

Ari menjelaskan bahwa reshuffle dilakukan untuk mendukung transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," katanya.

Sederet nama yang beredar bakal direshuffle yakni, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dari PDIP yang akan digantikan Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem digantikan Raja Juli Antoni dari PSI.