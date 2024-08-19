Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Presiden Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet, Ada Kepala Badan Gizi Nasional dan BPOM

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |08:16 WIB
Presiden Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet, Ada Kepala Badan Gizi Nasional dan BPOM
Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. (Foto: Sekretariat Kabinet)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kabarnya bakal melakukan reshuffle kabinet pada Senin (19/8/2024) pukul 09.30 pagi WIB. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

"Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara," kata Ari.

Dalam keterangannya Presiden Jokowi akan mereshuffle beberapa menteri, wakil menteri dan sejumlah kepala badan. Namun belum diketahui secara jelas siapa nama-nama menteri, wakil menteri dan kepala badan yang akan direshuffle dalam kabinet.

"Adapun Menteri dan Kepala Badan yang akan dilantik Presiden adalah sebagai berikut: Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan," tuturnya.

Presiden Jokowi

"Terkait siapa nama-nama Menteri, Wamen dan Kepala Badan yang akan dilantik, tunggu aja jam 9.30 WIB nanti ya," katanya.

Ari menjelaskan bahwa reshuffle dilakukan untuk mendukung transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," katanya.

Sederet nama yang beredar bakal direshuffle yakni, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dari PDIP yang akan digantikan Supratman Andi Agtas dari Partai Gerindra. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dari Nasdem digantikan Raja Juli Antoni dari PSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3140986/radiofarmaka_dalam_negeri_resmi_digunakan-7cYq_large.jpg
Radiofarmaka Dalam Negeri Resmi Digunakan, Langkah Penting Deteksi Dini dan Pengobatan Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/483/3119344/bpom_sebut_regulasi_pelabelan_garam_gula_dan_lemak_di_kemasan_rampung_tahun_ini-ZB07_large.jpg
BPOM Sebut Regulasi Pelabelan Garam, Gula, dan Lemak di Kemasan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/483/3093089/peredaran_ketamine_naik_87_persen_di_2024_gen_z_ternyata_penggunanya_terbanyak-1kpf_large.jpg
Peredaran Ketamine Naik 87 Persen di 2024, Gen Z Ternyata Penggunanya Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/487/3093029/ketamin_kerap_disalahgunakan_di_diskotik_dan_tempat_tato_bpom_bisa_berdampak_buruk_pemakai-C2p0_large.jpg
Ketamin Kerap Disalahgunakan di Diskotik dan Tempat Tato, BPOM: Bisa Berdampak Buruk Pemakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/483/3081567/bpom-pdEg_large.jpg
7 Daerah Laporkan Kasus Keracunan Produk Latio asal China, BPOM Ambil Langkah Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/483/3081560/bpom-JapY_large.jpg
Waspada! BPOM Beberkan 4 Jajanan asal China yang Mengandung Bakteri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement