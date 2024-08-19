5 Fakta Panda Merah Himalaya, Hewan Imut Koleksi Terbaru Batu Secret Zoo

FAKTA panda merah Himalaya menarik untuk diketahui. Panda merah atau yang bernama latin Ailurus Fulgens Fulgens ini merupakan hewan imut dan menggemaskan yang mampu membuat siapapun jatuh cinta, mulai dari fisik hingg tingkah lakunya. Panda merah merupakan salah satu mamalia yang sulit dipahami dan sangat misterius.

Mengutip laman wwf.org.uk, terdapat beberapa fakta menarik mengenai panda merah menggemaskan yang lebih cocok tinggal di lingkungan sejuk ini.

5 fakta panda merah Himalaya, hewan imut menggemaskan koleksi terbaru Batu Secret Zoo

1. Hidup di pengunungan Himalaya

Panda merah hidup di pengunungan Himalaya atau hutan dataran tinggi Nepal, India, Bhutan, Myanmar, dan China. Sebagian besar dari mereka merupakan spesies arboreal, sering kali hidup di dekat sumber air dan di daerah yang tertutup rapat oleh bambu.

Di alam liar, ada dua subspesies panda merah yang telah diakui secara resmi. Namun dalam penelitian terbaru menunjukkan mereka mungkin merupakan dua spesies yang terpisah.

Ailurus Fulgens Fulgens, yang ukurannya sedikit lebih kecil, sebagian besar ditemukan di Nepal, India, Myanmar, dan Bhutan. Sementara Ailurus Fulgens Refulgens sebagian besar ditemukan di China.

2. Serupa tapi tak sama

Meski mempunyai nama yang sama, panda merah tidak berkerabat dekat dengan panda raksasa, hewan ikon dari negeri tirai bambu.

Secara filogenetik, panda merah termasuk dalam kelompok taksonomi unik yang disebut Ailuridae, yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan mustelida, yang meliputi rakun, musang, dan sigung.

Sedangkan panda raksasa diklasifikasikan dalam keluarga beruang yang terpisah dan jauh yang disebut Ursidae.

Panda merah pertama kali ditemukan pada tahun 1825, sedangkan panda raksasa ditemukan jauh setelahnya pada tahun 1869. Mereka diberi nama 'panda' karena kedua spesies tersebut memiliki kebiasaan makan khas herbivora yang sama di alam liar.

3. Hewan nokturnal

Panda merah lebih menyukai gaya hidup menyendiri dan noktural saat malam hari. Mereka dikenal aktif selama waktu senja sampai dini hari.

Selama matahari masih bersinar mereka memanfaatkannya untuk beristirahat atau tertidur di atas tanah, berbaring, menggantung, atau meringkuk di cabang-cabang pohon, tergantung dengan cuacanya.