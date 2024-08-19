Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bule Telanjang Nekat Lecehkan Sapi, Eh Diseruduk hingga Terpental

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:52 WIB
Bule Telanjang Nekat Lecehkan Sapi, Eh Diseruduk hingga Terpental
Bule telanjang diseruduk sapi di Thailand (Foto: Matichon)
A
A
A

SEORANG pria warga negara asing diseruduk sapi dalam keadaan tubuh tanpa sehelai benangpun alias bugil. Diduga pria tersebut di bawah pengaruh mengonsumsi alkohol atau narkoba, sehingga nekat melakukan aksi nyeleneh.

Mengutip Thai Thaiger, petugas dari Kepolisian Ban Naderm dan Yayasan Penyelamatan Ban Naderm diminta ke hutan pinggir jalan di sepanjang Jalan Raya 44 (Jalan Surat Thani-Krabi) untuk membantu pria asing tersebut. Bule yang tak diketahui identitasnya itu telah diserang oleh seekor sapi berwarna coklat milik seorang warga. 

Matichon melaporkan bahwa, sapi tersebut awalnya diikat di tiang kayu dan berulang kali menyeruduk pria berusia 35 tahun yang sedang dalam keadaan telanjang. Pria tersebut mencoba menangkis tanduk sapi namun gagal.

Pria itu pun dilempar ke samping. Dilaporkan juga sapi tersebut juga mencoba untuk menyerang tim penyelamat saat sedang menyelamatkan pria tersebut. Pemilik sapi juga dipanggil untuk menenangkan sapi tersebut. 

Polisi melaporkan bahwa, pria itu tidak mengalami luka atau memar. Namun ia tidak bisa berkomunikasi dengan petugas hingga dibawa ke Rumah Sakit Ban Naderm untuk melakukan diperiksa lebih lanjut. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
