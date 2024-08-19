Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wanita Ini Diusir dari Pesawat Gegara Tas Mewah Louis Vuitton, Kok Bisa?

Nabila Febriyanti R , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |09:08 WIB
Wanita Ini Diusir dari Pesawat Gegara Tas Mewah Louis Vuitton, Kok Bisa?
Tas Louis Vuitton (Foto: dallasdesignerhandbags)
SEORANG wanita asal China diusir dari pesawat, setelah enggan meletakkan tas mewah Louis Vuitton di bawah kursi saat pesawat lepas landas. Kejadian itu direkam oleh penumpang lain yang ikutan geram dengan aksinya. 

Penerbangan itu berlangsung pada 10 Agustus 2024, di mana pesawat bertolak dari Bandara Internasional Jiangbei. 

Seorang penumpang wanita menolak meletakkan tas seharga USD3.000 atau setara Rp46,8 juta di bawah kursi pesawat. Peristiwa itu diunggah di media sosial Tiongkok Douyin hingga akhirnya viral.

Benda Terlarang Dibawa Naik Pesawat

Awalnya, awak pesawat meminta wanita tersebut meletakkan tas tangannya di bawah kursi, guna mematuhi peraturan keselamatan dasar. 

Namun wanita yang duduk di kelas ekonomi itu menolak mentah-mentah dan malah meletakkan tas di kursi sebelahnya.

Selain mengabaikan instruksi awak kabin, ia malah asyik bermain ponsel. Hal itu lantas menyebabkan pilot turun tangan dan terpaksa mengusirnya. Penumpang lain terdengar bersorak dalam video saat wanita itu dikawal menuju keluar pesawat.

 

Halaman:
1 2
      
