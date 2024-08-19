5 Kafe Instagramable di Bogor, Asyik buat Nongkrong Ada Live Music

5 KAFE instagramable di Bogor berikut ini asyik buat nongkrong. Bogor salah satu destinasi yang menjadi pilihan warga Jadetabek untuk menghabiskan waktu melepas penat.

Selain jaraknya yang tidak jauh, kota ini juga memiliki beragam destinasi menarik dari keindahan alam hingga wisata kulinernya.

Membahas wisata kuliner di Bogor memang tidak ada habisnya. Setiap sudut terdapat pilihan kuliner, dari jajan kaki lima hingga kafe.

Ada banyak pilihan kafe di Bogor dengan konsep yang unik dan instagramable. Setiap kafe juga menghadirkan fasilitas seperti live music yang selalu jadi pertimbangan pengunjung. Berikut ulasan lima kafe di antaranya;

1. Raindear Coffee & Kitchen

Raindear Coffee & Kitchen salah satu kafe yang cukup hits di kalangan pelancong. Kafe ini dirancang dengan memadukan estetika modern dan kenyamanan bergaya American Classic pada interiornya yang menghadirkan berbagai spot foto menarik di setiap sudut.

Tempat ini memiliki konsep industrial yang estetik modern hingga sentuhan alami yang menenangkan dan asri. Setiap sudutnya pun layak untuk dijadikan spot foto, bahkan cocok untuk mempercantik feeds Instagram Anda.

(Foto: Instagram/@raindearcoffee)

Kafe ini memiliki fasilitas live music yang ada setiap hari, mulai pukul 17.00 WIB sampai 21.00 WIB. Pengunjung bisa sing along bareng teman, keluarga atau pasangan.

Raindear Coffee & Kitchen punya beberapa cabang, salah satunya Rainder 2 yang berlokasi di Jalan Kantor. Pos No.6, Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk harganya sendiri berkisar Rp80.000 per orang.

2. Kopitagram

Kopitagram kafe estetik yang ada di Bogor. Setiap sudut kafe ini bisadijadikan spot foto loh. Untuk makanannya sendiri beragam, mulai dari makanan Indonesia hingga makanan western. Yang pasti rasanya enak, variatif, dan pastinya affordable.

Kafe ini juga menyediakan live music seru dan asik buat berdendang. Live music di kafe ini ada setiap weekend mulai dari jam 17.00-21.00 WIB.

Tempat nongkrong ini buka setiap hari dari jam 08.00 WIB sampai 23.00 WIB. Untuk harga makanannya sendiri berkisar Rp70.000 per orang.

(Foto: Instagram/@roofpark)

3. Roofpark Cafe & Restaurant

Roofpark Cafe & Restaurant memiliki konsep garden yang cantik dan estetik. Di kafe ini dipenuhi pohon rindang, tanaman, serta bunga warna-warni. Tempat ini terbilang cukup populer di kalangan anak muda di Kota Bogor dan di Puncak.

Untuk menunya sendiri sangat beragam. Ada makanan tradisional, western, hingga Eropa. Dan yang pasti, di sini juga menyediakan live music untuk sing along dan temani waktu nongkrong bersama teman-teman.

Roofpark Cafe & Restaurant sendiri ada dua Cabang, yakni di RAJA FO Bogor, Jalan Raya Pajajaran No. 3 (Minggu-Jumat) dan RAJA FO Puncak, Jalan Raya Cimacan (Senin-Rabu).

Cafe ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB hingga 00.00 WIB. Harga makanannya sendiri terbilang cukup terjangkau.