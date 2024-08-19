Sukses ke 150 Restoran Cepat Saji Hanya dalam 24 Jam, Pria di Nigeria Cetak Rekor Dunia

SEORANG pria Nigeria baru-baru ini diberitakan sukses mencetak rekor dunia, yang bisa dibilang cukup unik.

Pria bernama Munachimso Brian Nwana yang akrab disapa Brian tersebut, diketahui merupakan seorang kreator konten dan konsultan makanan. Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/8/2024) Bria mencetak rekor dunia dengan berhasil mengunjungi 150 restoran cepat saji hanya dalam waktu satu hari.

Pria berusia 22 tahun tersebut, berhasil mencetak rekor baru ini dengan mengalahkan rekor sebelumnya, yang berjumlah 100 kunjungan.

Menariknya, selama tur restoran cepat sajinya, Brian tidak menggunakan transportasi pribadi seperti mobil atau motor. Ia berjalan kaki sejauh lebih dari 25 kilometer, dimulai dari restoran Chicken Republic di Gwarinpa dan berakhir di Kilimanjaro di pusat kota Abuja.

Foto: Instagram/ @guinnessworldrecords

Tantangan ini semakin berat, karena infrastruktur transportasi publik di Abuja yang terbatas, membuat perjalanan ini lebih menantang dibandingkan dengan kota-kota besar seperti New York.

Dalam mencetak rekor dunia ini, Brian harus membeli dan mengonsumsi makanan atau minuman di setiap restoran yang dikunjungi, dengan syarat 75 persen dari pesanannya harus berupa makanan.