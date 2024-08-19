Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sukses ke 150 Restoran Cepat Saji Hanya dalam 24 Jam, Pria di Nigeria Cetak Rekor Dunia

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |10:30 WIB
Sukses ke 150 Restoran Cepat Saji Hanya dalam 24 Jam, Pria di Nigeria Cetak Rekor Dunia
Pria di Nigeria Cetak Rekor Dunia Kunjungi 150 Restoran Cepat Saji, (Foto: Instagram/ @guinnessworldrecords)
A
A
A

SEORANG pria Nigeria baru-baru ini diberitakan sukses mencetak rekor dunia, yang bisa dibilang cukup unik.

Pria bernama Munachimso Brian Nwana yang akrab disapa Brian tersebut, diketahui merupakan seorang kreator konten dan konsultan makanan. Mengutip laporan NDTV, Kamis (22/8/2024) Bria mencetak rekor dunia dengan berhasil mengunjungi 150 restoran cepat saji hanya dalam waktu satu hari.

Pria berusia 22 tahun tersebut, berhasil mencetak rekor baru ini dengan mengalahkan rekor sebelumnya, yang berjumlah 100 kunjungan.

Menariknya, selama tur restoran cepat sajinya, Brian tidak menggunakan transportasi pribadi seperti mobil atau motor. Ia berjalan kaki sejauh lebih dari 25 kilometer, dimulai dari restoran Chicken Republic di Gwarinpa dan berakhir di Kilimanjaro di pusat kota Abuja.

Foto: Instagram/ @guinnessworldrecords
Foto: Instagram/ @guinnessworldrecords

Tantangan ini semakin berat,  karena infrastruktur transportasi publik di Abuja yang terbatas, membuat perjalanan ini lebih menantang dibandingkan dengan kota-kota besar seperti New York.

Dalam mencetak rekor dunia ini,  Brian harus membeli dan mengonsumsi makanan atau minuman di setiap restoran yang dikunjungi, dengan syarat 75 persen dari pesanannya harus berupa makanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/25/3186586//pohon_anggur-Ezds_large.jpg
Pohon Anggur Diperkirakan Berusia Ratusan Tahun Tak Sengaja Ditemukan Ilmuwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/298/3181756//sate_marangi-0YJT_large.jpg
Resep Sate Maranggi yang Menang dalam Ajang Internasional di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180357//chef-COBf_large.jpg
Chef Profesional di Kawasan Asia Adu Skill, Pamerkan Keahlian Kuliner Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/298/3180315//basreng-bXIQ_large.jpg
BPOM Taiwan Temukan Basreng Indonesia Mengandung Pengawet Berlebihan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/298/3178222//istri_epy-Lquk_large.jpg
Istri Epy Kusnandar Nangis Warungnya Kena Pungli Preman, Ternyata Begini Kondisinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement