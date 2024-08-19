5 Gaya OOTD Simpel dan Modis Meghan Markle Tur di Kolombia

MEGHAN Markle bersama Pangeran Harry tengah melakukan tur Kolombia. Perjalanan ke Kolombia ini dilakuka pasangan Duke dan Duchess of Sussex tersebut, hanya berdua tanpa kedua anak mereka, Pangeran Archie dan Putri Lilibet.

Selama di Kolombia, Meghan dan Harry mengunjungi banyak tempat publik seperti sekolah, lembaga amal setempat ,sesi pelatihan Invictus Games, menjadi host panel pemberdayaan, serta mengenal warga dan budaya lokal.

Keliling ke banyak tempat selama di Kolombia, Meghan menarik perhatian publik dengan gaya fesyennya yang simpel tapi tetap modis. Penasaran? Diwarta dari Harper’s Bazaar, Senin (19/8/2024) berikut ulasan lima gaya OOTD fesyen Meghan Markle tur di Kolombia.

1. Casual look : Menghadiri penampilan musisi lokal di San Basilio de Palenque mengenakan pakaian sederhana, simpel, dengan topi dari merek Hannia Char, set busana serba putih memberi kesan santai tanpa menghilangkan kesan elegan dari Meghan.

Foto: Instagram @royalbritishfashion @royalfashionpolice

2. Dress hitam : Tampilan long dress hitam model sleeveless, ditambah kacamata, topi putih, dan beberapa aksesoris tetap memberi penampilan yang tidak terlalu mencolok pada hari ketiganya di Kolombia.